10分鐘內港鐵荔景美孚站搶兩女電話　關門一刻伸手擸　24歲男落網

港鐵荃灣綫車廂昨日（16日）晚上8時許10分鐘內，接連發生兩宗搶劫案，兩名女子先後在荔景及美孚站的列車上站在車門旁邊，當車門即將關上瞬間，一名男賊在月台伸手，搶去她們的手機後逃去。



警方今晚（17日）交代案情時指，葵青警區刑事調查隊接手追查後，證實為同一名疑犯所為，翻查大量天眼下，今日在油塘拘捕一名24歲男子，起回兩部電話失物。警呼籲市民，在公眾地方應時刻保持警覺。



警方迅速拉人，起回兩部失物及賊人犯案身穿衣物。（梁偉權攝）

第一宗案件發生於昨晚8時15分，一名中國籍男子於荔景站月台，趁列車關門瞬間，伸手入車廂，搶去一名站在車旁女乘客的手機，然後逃走；10分鐘後，同一名賊人在美孚站月台上，以相同手法搶去另一名女乘客手提電話，逃去無蹤。

警方接獲案件後，葵涌分區特遣隊及葵青警區刑事調查隊，透過與受害人調查，並翻查「銳眼計劃」下閉路電視記錄，成功鎖定一名疑犯，今早（17日）在油塘拘捕一名本地24歲男子，成功起回兩部案中手機、疑犯犯案時身穿衣物，他現正被扣留調查，案件交由葵青警區刑事調查隊跟進。據悉，被捕男子一名舞台燈光技術員，所搶去的兩部電話分別值約9000元及4000元，總值1.3萬元。

警方葵青警區刑事情報組督察吳綺淇及葵涌分區特遣隊督察黃浩原交代案件。（梁偉權攝）

警方呼籲，市民應時刻保持警惕，在公眾地方例如港鐵站月台，應留意身邊可能發生的危險，妥善保管個人財物，避免賊人有機可乘，市民如有發現任何可疑人士應通知港鐵職員，或致電警方。根據香港法例第210章盜竊罪條例，任何人干犯一經定罪，可判處10年監禁，市民切勿以身試法。

荃灣綫荔景站月台。(資料圖片/黃煦緻攝）

事發周四（16日）晚上8時24分，一名48歲姓董女乘客，於東涌乘坐港鐵列車前往佐敦，期間須於荔景站由東涌綫轉乘至荃灣綫。正當她進入荃灣綫列車後，一名男賊人趁車門臨關上一刻，突然搶去其OPPO FIND X9手提電話，並奪門衝出月台逃去。由於列車已經關門並開出，女事主只好在下一站美孚，向港鐵職員求助。

第二宗案件則發生在同晚8時33分，即距離首宗案件不足10分鐘。一名33歲姓黃女乘客，據報乘坐荃灣綫列車由葵芳前往尖沙咀，期間亦有使用手提電話。當列車途至美孚站，臨關門準備開車一刻，一名男子突然掠走女事主手上的iPhone 14手提電話，再奪門而逃。女事主亦向港鐵職員求助。據了解，賊人衝出月台後，一直向出口逃走，期間更跳閘離開車站。