10分鐘內港鐵荔景美孚站搶兩女電話 關門一刻伸手擸 24歲男落網
港鐵荃灣綫車廂昨日（16日）晚上8時許10分鐘內，接連發生兩宗搶劫案，兩名女子先後在荔景及美孚站的列車上站在車門旁邊，當車門即將關上瞬間，一名男賊在月台伸手，搶去她們的手機後逃去。
警方今晚（17日）交代案情時指，葵青警區刑事調查隊接手追查後，證實為同一名疑犯所為，翻查大量天眼下，今日在油塘拘捕一名24歲男子，起回兩部電話失物。警呼籲市民，在公眾地方應時刻保持警覺。
第一宗案件發生於昨晚8時15分，一名中國籍男子於荔景站月台，趁列車關門瞬間，伸手入車廂，搶去一名站在車旁女乘客的手機，然後逃走；10分鐘後，同一名賊人在美孚站月台上，以相同手法搶去另一名女乘客手提電話，逃去無蹤。
警方接獲案件後，葵涌分區特遣隊及葵青警區刑事調查隊，透過與受害人調查，並翻查「銳眼計劃」下閉路電視記錄，成功鎖定一名疑犯，今早（17日）在油塘拘捕一名本地24歲男子，成功起回兩部案中手機、疑犯犯案時身穿衣物，他現正被扣留調查，案件交由葵青警區刑事調查隊跟進。據悉，被捕男子一名舞台燈光技術員，所搶去的兩部電話分別值約9000元及4000元，總值1.3萬元。
警方呼籲，市民應時刻保持警惕，在公眾地方例如港鐵站月台，應留意身邊可能發生的危險，妥善保管個人財物，避免賊人有機可乘，市民如有發現任何可疑人士應通知港鐵職員，或致電警方。根據香港法例第210章盜竊罪條例，任何人干犯一經定罪，可判處10年監禁，市民切勿以身試法。
事發周四（16日）晚上8時24分，一名48歲姓董女乘客，於東涌乘坐港鐵列車前往佐敦，期間須於荔景站由東涌綫轉乘至荃灣綫。正當她進入荃灣綫列車後，一名男賊人趁車門臨關上一刻，突然搶去其OPPO FIND X9手提電話，並奪門衝出月台逃去。由於列車已經關門並開出，女事主只好在下一站美孚，向港鐵職員求助。
第二宗案件則發生在同晚8時33分，即距離首宗案件不足10分鐘。一名33歲姓黃女乘客，據報乘坐荃灣綫列車由葵芳前往尖沙咀，期間亦有使用手提電話。當列車途至美孚站，臨關門準備開車一刻，一名男子突然掠走女事主手上的iPhone 14手提電話，再奪門而逃。女事主亦向港鐵職員求助。據了解，賊人衝出月台後，一直向出口逃走，期間更跳閘離開車站。