新型騙局｜冒政府部門來信「抄封令」　掃二維碼竊取個人資料

有網民分享，出租近10年的單位，最近收到一封不屬於屋主或租客名的信，信件外觀疑似政府公函，但仔細觀察可見是冒充法律部門、偽造郵政印章，誘使收件者掃QR Code點擊連結，繼而墮入詐騙的圈套。



有網民在Threads發文稱：「出租咗近10年嘅單位，最近無緣無故收到一封唔係屬於屋主同租客名嘅信，然後租客擔心有問題就問係咪屬於屋主？」其後發現原來是新型詐騙。

信件左上角標註發信為「檢控部」（Prosecution Department），並有疑似郵政印章。信件內附有 QR Code，要求收件者掃描以獲取更多資訊或回覆。（網上圖片）

根據網民上載的圖片，信封外觀與政府公函十分相似，印有「重要文件」、「私人信件、絕對保密」以及相關法律條例的警告字句，容易令收件者誤以為單位牽涉法律訴訟或遭抄封。

該信件左上角標註發信為「檢控部」（Prosecution Department），並有疑似郵政印章。信件內附有QR Code，要求收件者掃描以獲取更多資訊或回覆。由於信件直接投遞至相關地址，又準確列出當事人姓名，容易令市民誤以為是政府公函，放下戒心。

有網民發帖提醒公眾，收到疑似政府公函要小心核實，以免墮入騙局。（網上圖片）

幸好，該網民亦相當警惕，留意到兩處破綻：

1. 香港並無「檢控部」：香港負責刑事檢控工作的主要是律政司（Department of Justice）下的刑事檢控科（Prosecutions Division）。

2. 回覆時限不符物流常理

信件的郵戳日期顯示為4月10日發出，但內容要求收件者於4月17日前作出回覆。惟郵件寄送及收件所需，一般要一至兩個工作天，換言之要收件者在極短時間內處理。

一旦收件人掃描信內的QR Code，可能會被導向偽造的政府網站以套取個人資料、銀行帳號，甚至令手機下載惡意程式，導致財務損失。該網民提醒大眾：「收到信後真係定啲嚟，收到記得千祈唔好scan佢個QR code。」

Facebook「旺角警區」亦發帖提醒巿民，慎防假冒政府信件。（Facebook「旺角警區MongKok District」圖片 ）

旺角警區近日亦接獲相關反映，於社交媒體Facebook專頁「旺角警區MongKok District」發帖稱，近期有街坊反映收到懷疑詐騙信件，這些信件偽裝成政府部門公文，內容提及「檢控部」及「抄封令」。專頁提醒巿民：

1. 保持冷靜：

收到可疑法律文件時，應先根據官方渠道（如政府網頁）查詢相關部門的聯絡電話，並直接致電核實。

2. 切勿亂掃：

不要隨便掃描來歷不明的 QR Code，防止手機被植入惡意程式或進入釣魚網站。

3. 分享資訊：

請轉發此貼文給身邊的老人家及親友，提醒他們提防受騙。