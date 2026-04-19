警新界北一連兩日執法　拘7人涉危險駕駛、酒後駕駛等6罪

新界北總區交通部執行及管制組一連2日（4月17日至4月18日）在區內展開代號「追捕者」（QUICKCHASER）的執法行動，重點打擊酒後及毒後駕駛以及超速駕駛等嚴重交通罪行。人員在主要幹道設置路障截查可疑車輛、進行反超速偵測及替司機進行酒精呼氣測試。



行動中，警員共拘捕6名本地男子及1名外籍男子，年齡21至71歲，涉嫌「危險駕駛」、「酒後駕駛」、「拒絕提供呼氣樣本作測試」、「停牌期間駕駛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛未獲發牌照車輛」。



行動中，警員共拘捕6名本地男子及1名外籍男子，年齡21至71歲，涉嫌「危險駕駛」、「酒後駕駛」、「拒絕提供呼氣樣本作測試」、「停牌期間駕駛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛未獲發牌照車輛」。（警方提供圖片）

行動中，警員共拘捕6名本地男子及1名外籍男子，年齡21至71歲，涉嫌「危險駕駛」、「酒後駕駛」、「拒絕提供呼氣樣本作測試」、「停牌期間駕駛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛未獲發牌照車輛」。（警方提供圖片）

行動中，警員共拘捕6名本地男子及1名外籍男子，年齡21至71歲，涉嫌「危險駕駛」、「酒後駕駛」、「拒絕提供呼氣樣本作測試」、「停牌期間駕駛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛未獲發牌照車輛」。（警方提供圖片）

行動中，警員共拘捕6名本地男子及1名外籍男子，年齡21至71歲，涉嫌「危險駕駛」、「酒後駕駛」、「拒絕提供呼氣樣本作測試」、「停牌期間駕駛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛未獲發牌照車輛」。（警方提供圖片）

行動中，警員共拘捕6名本地男子及1名外籍男子，年齡21至71歲，涉嫌「危險駕駛」、「酒後駕駛」、「拒絕提供呼氣樣本作測試」、「停牌期間駕駛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛未獲發牌照車輛」。（警方提供圖片）

行動中，警員共拘捕6名本地男子及1名外籍男子，年齡21至71歲，涉嫌「危險駕駛」、「酒後駕駛」、「拒絕提供呼氣樣本作測試」、「停牌期間駕駛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛未獲發牌照車輛」。（警方提供圖片）

警方呼籲駕駛人士，毒後駕駛、酒後駕駛及超速駕駛均屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款及停牌外，亦會判處監禁，市民切勿以身試法。警方會繼續在各區進行嚴厲交通執法行動，打擊相關違例事項，以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的安全意識。