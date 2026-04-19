有片｜銅鑼灣兩男司機爭執互毆披血　潑水鬥電筒　甩眼鏡甩拖鞋

銅鑼灣發生打架案。今日（19日）中午12時許，兩名私家車男司機疑因駕駛態度問題，在駱克道銅鑼灣二期對開打架，據悉一人潑水、一人持電筒施襲，混亂間分別甩拖鞋甩眼鏡，驚動途人報案，最終兩敗俱傷被捕，事後警方封鎖現場調查涉事私家車及粵港牌七人車。



網上片段可見，其中一名涉案男子左後腦披血，另一人則一度坐於地上；片中亦有一名黑衣男向他們喝令：「抬高手唔好郁呀下！企嗰邊！」



灰衣男左後腦披血，與女伴站於欄杆旁。（Threads@wkmik影片截圖）

消息稱，兩名被捕男子分別姓吳及姓陳。事發前，吳男駕駛私家車，沿駱克道東行；途經堅拿道天橋下方時，陳男恰巧駕駛粵港牌七人車，從堅拿道天橋左轉入駱克道，吳男見狀響咹。

兩車其後駛至於駱克道與波斯富街交界、銅鑼灣廣場對開候燈，狹路相逢下，兩人先後落車爭執，期間陳男向吳男的女友潑水，吳男立即護花出手，並在車內取出一把25厘米長的黑色手電筒還擊，吳男女友慌忙報警。

吳男左後腦、手肘及雙腳受傷，涉「普通襲擊」被捕；陳男則雙腳分別擦傷及腫痛，涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」被捕，兩人均被送往律敦治醫院治理。

白衣男坐地，其左腳有明顯傷痕，一名黑衣男子半跪其身側。（Threads@wkmik影片截圖）

網上流傳30秒影片可見，涉案人士在銅鑼灣廣場二期對開行人路。甫開首，可見一名站立的灰衣男左後腦披血，與同行女伴站於欄杆旁；另一名白衣男則坐於地上，左腳有傷。當時有一名戴眼鏡、孭背囊、身穿黑衣的男子半跪在白衣男身旁，又指向路壆呼問：「邊個電話？呢個電話邊個㗎？」灰衣男的女伴隨即蹲下拾回；黑衣男則繼續與白衣男交談，並不時指向旁邊。此外，有女途人遞回一幅眼鏡予灰衣男。

約20秒後，灰衣男偕女伴走向行人路內側的遮蔭處，彼時黑衣男緩緩站起，指喚白衣男：「過嗰邊！著返對鞋，過側邊！」此時，可見白衣男胸口處染血，他自行站起並到欄邊穿回甩脫的拖鞋，黑衣男再喝令：「抬高手唔好郁呀下！企嗰邊！」影片就此結束。