尖沙咀男子消遣後露宿百周年紀念公園 遭兩賊偷4卡鑽戒勞力士等
撰文：黃學潤
出版：更新：
尖沙咀凌晨發生偷竊案。今日（22日）凌晨3時54分，一名34歲姓蘇男子報案，指稱被兩名男子偷竊，偷去一枚4卡鑽石戒指及勞力士手錶等。
警方稱，事主表示昨日（21日）深夜在尖沙咀區消遣完畢，因為翌日（22日）在區內有約，於是在百周年紀念公園露宿，其間見到一名30餘歲男子在公園角落飲酒，他沒有理會，逕自睡覺。
事主續指，至凌晨3時半左右驚醒，被兩人搶去他一個橙色背囊和一個袋，其中一名賊人正是該名飲酒漢。兩人得手後逃去無蹤，他於是報警。
事主報稱該個袋內，有一枚4卡鑽石戒指、一隻值3萬元的勞力士手錶、銀行存摺、護照、銀手鐲、值$1500的手提電話、銀包內的$2500、身份證、提款卡；另外背囊內一部PAD、價值$1500的太陽眼鏡和衫。
警方到場調查，在附近兜截並沒發現疑人蹤影，調查列偷竊跟進。
宏福苑｜宏新閣最後一天上樓 居民盼檢愛貓骨灰 日行15層樓練習港珠澳香港連接路拖頭起火 司機及時逃生 消防迅即救熄│有片荔景邨56歲男子住所廁內暈倒 母親揭發報警 送院搶救不治宏福苑上樓｜11宗居民求警協助涉遺失財物 成功協助4宗尋回失物警隊辦反恐試煉日招募運動員 眾多體壇名將參與挑戰