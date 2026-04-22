尖沙咀男子消遣後露宿百周年紀念公園　遭兩賊偷4卡鑽戒勞力士等

尖沙咀凌晨發生偷竊案。今日（22日）凌晨3時54分，一名34歲姓蘇男子報案，指稱被兩名男子偷竊，偷去一枚4卡鑽石戒指及勞力士手錶等。



事主在尖沙咀百周年紀念公園露宿期間疑被偷竊。（黃學潤攝）

警方稱，事主表示昨日（21日）深夜在尖沙咀區消遣完畢，因為翌日（22日）在區內有約，於是在百周年紀念公園露宿，其間見到一名30餘歲男子在公園角落飲酒，他沒有理會，逕自睡覺。

事主續指，至凌晨3時半左右驚醒，被兩人搶去他一個橙色背囊和一個袋，其中一名賊人正是該名飲酒漢。兩人得手後逃去無蹤，他於是報警。

事主報稱該個袋內，有一枚4卡鑽石戒指、一隻值3萬元的勞力士手錶、銀行存摺、護照、銀手鐲、值$1500的手提電話、銀包內的$2500、身份證、提款卡；另外背囊內一部PAD、價值$1500的太陽眼鏡和衫。

警方到場調查，在附近兜截並沒發現疑人蹤影，調查列偷竊跟進。