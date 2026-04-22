藍田超市偷海鮮｜賊人亮摺刀圖反抗　目擊者：3、4個都撳唔住

藍田啟田商場佳寶超市今日（22日）中午12時28分發生竊案，一名男子企圖取走3箱價值共約750元的海鮮，並拒絕付款，有職員發現後遂把他截停。警員接報到場，經調查後，以涉嫌「店舖盜竊」罪，將該名姓何（52歲）男子拘捕，案件交由觀塘警區刑事調查隊第四隊跟進。影片拍得，男子被當場「斷正」後，情緒激動坐在地上並怒罵怒：「關你X事！」



拍攝影片的讀者伍先生向《香港01》親述，他途經啟田商場對開時，突然聽到有人大叫「偷嘢呀！」，其後有兩名超市職員衝出將賊人制服，並準備將他押回店舖內。詎料到門外時，賊人又再激烈反抗，有數名途經的食環署職員上前協助，但亦未能制服賊人，「3、4個都撳唔住！」此時，賊人然後從袋內取出一把摺刀，幸好有職員反應迅速，趁刀未打開之前便把刀搶去。伍先生續指，他見情況危險，便跑到啟田停車場，向交通警求助。最終，警員將賊人制服；及後亦有持盾牌、穿防刺背心警員到場拘捕賊人。



一名男子於啟田商場佳寶超市企圖偷走3箱價值共750元的海鮮，被職員截停，當場斷正被捕。（讀者伍先生提供）

影片可見，男子被當場「斷正」後，坐在地上，其後拍片者稱：「頭先睇住佢偷嘢㗎嘛！」，被捕男子不忿怒斥：「關你X事咩！好市民呀扮？𠵱家捉X到……你唔好X影我呀，影我乜X嘢呀！」之後又再情緒激動站起，試圖衝向拍片者，被旁邊的警員及職員制止。