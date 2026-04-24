元朗驗車場車禍｜影片直擊一片狼藉　目擊者：衝50米撞啲嘢飛出嚟

元朗福喜街驗車場今午（24日）有保時捷失控連撞兩車，白煙四起。現場有更多片段曝光，可見驗車場一片狼籍，木板、雜物、汽車金屬零件，紛紛被撞毀四散一地；亦有塑膠圍欄倒塌、雪糕筒被撞飛。保時捷停在凌志七人車旁，有救護電單車到場。



拍片者稱：「驗緊車突然間（涉事車）失控，一撞啲嘢飛出嚟，嘭一聲⋯⋯」又描述保時捷從有蓋車場一直向前衝至50米外的露天位置，「一路衝衝衝衝衝衝，衝到好誇張」。拍片者亦稱：「呢兩架慘啲，真喺冤枉，停喺到，撞到「好犀利」。他慶幸事故中傷者無大礙「好彩人無事」。



驗車場事後一片狼籍。（網上片段截圖）

現場為元朗福喜街50號一間檢驗粵港及本地牌車輛的綜合驗車中心。今日（24日）下午3時57分，一輛私家車在驗車場內，失控撞向其他車輛；一名58歲姓黃男子受傷，由救護車送往博愛醫院治理。

早前網上片段可見，一輛黑色開篷「波子」保時捷跑車與一輛七人車相撞，將七人車剷起，七人車後半車身堆疊在保時捷上面，雙雙被白煙籠罩。七人車駛前重新「落地」後，保時捷繼續衝前，再撞向另一輛粵港牌七人車，車場職員即喝令：「唔好開啊！」保時捷停下後仍狂噴白煙，兩名工作人員爭相跑至車旁開門，可見一名男子後不斷以手掩嘴面。