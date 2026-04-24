有片｜元朗驗車場保時捷連撞2車釀一傷　剷起七人車狂噴白煙

元朗福喜街50號一間檢驗粵港及本地牌車輛的綜合驗車場發生驚險車禍。今日（24日）下午3時57分，一輛私家車在該綜合檢驗中心內，失控撞向其他車輛；一名男子受傷，由救護車送往博愛醫院治理。



網上片段可見，一輛黑色開篷「波子」保時捷跑車與一輛七人車相撞，跑車疑將七人車剷起，七人車後半車身堆疊在保時捷上面，雙雙被白煙籠罩。七人車駛前重新「落地」後，保時捷繼續衝前，再撞向另一輛粵港牌七人車，車場職員即喝令：「唔好開啊！」保時捷停下後仍狂噴白煙，兩名工作人員爭相跑至車旁開門，可見一名男子後不斷以手掩嘴面。



保時捷與七人車堆疊一起。（網上影片截圖）

另一條事後片段可見，驗車場一片狼籍，雜物疑被跑車撞毀四散一地，圍欄倒塌。拍片者稱：「驗緊車突然間（涉事車）失控，一撞啲嘢飛出嚟，嘭一聲⋯⋯」又描述保時捷從有蓋車場，一直向前衝至50米外的露天位置，「一路衝衝衝衝衝衝，衝到好誇張」。拍片者亦稱：「呢兩架慘啲，真喺冤枉，停喺到」，慶幸事故中傷者無大礙「好彩人無事」。

事故多車損毁，有網民形容畫面猶如電影「變型金剛」名場面 ，戲謔「 拍緊電影？」，亦有人估計跑車油門失控肇禍。

涉事保時捷連撞兩輛七人車。（網上圖片）