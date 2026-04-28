油尖警打擊搵快錢罪案　拘26人涉盜竊及處理贓物　涉77案值$40萬

油尖警區人員根據情報及經深入調查後，4月14日至27日展開代號「急漩」大型拘捕行動，打擊店舖盜竊及其他相關「搵快錢」罪案。



行動中，人員共拘捕17男9女（19至76歲），涉嫌「盜竊」及「處理贓物」等。其中13名被捕人已被落案起訴相關罪名；其餘被捕人則已獲准保釋候查。調查顯示，被捕人與77宗盜竊及相關案件有關，失物總值超過40萬元。



據了解，被捕人當中10男5女為本地人，另外7男4女來自越南、泰國、印度、尼泊爾及巴基斯坦，其中3人持香港身份證，其餘持行街紙。其中一案為警方於4月25日召開記者會交代，涉及兩名印度賊人牽涉17宗針對露宿者的盜竊案；另一案為警方在4月16日開記者會交代、涉及5名越南人在多間無印良品（MUJI）盜竊逾400件衣物的案件。

4月25日警方記者會，交代油尖警區內17宗針對露宿者盜竊案。（陳浩然攝）

警方重申，打擊「搵快錢」罪案為警務處處長首要行動項目之一。盜竊罪屬嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，一經定罪，最高可被判處監禁10年。另外，若市民購買、處理或接收盜竊贓物，亦有機會干犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第24條處理贜物罪，一經定罪，最高可被判處監禁14年。