鴛鴦賊專吼旺角油麻地搭棚大廈　月內連竊6單位掠$30萬手錶首飾

警方由3月25日至4月21日接獲6宗報案，分別指旺角及油麻地6個住宅單位遭爆竊，總值約30萬元的財物懷疑被盜去，包括5隻手錶、7隻戒指及5條金鏈等。6個案發地點均有大廈棚架工程。



西九龍總區及旺角警區人員經深入調查，包括翻查閉路電視及「銳眼計劃」系統後，昨日（22日）在旺角區拘捕一名63歲本地男子及一名49歲本地女子，涉嫌爆竊。據悉，兩人為情侶關係。



6宗案件損失30萬元財物，包括5隻手錶、7隻戒指及5條金鏈等，警方起回部分失物。（警方提供）

該名男被捕人已被暫控共6項「爆竊」罪，案件將於明日（24日）上午在西九龍裁判法院提堂；女被捕人則已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。行動中，人員亦起回部分失物。案件交由旺角警區刑事調查隊第一隊繼續跟進。

為有效防範罪案，西九龍各警區一直積極與社區持份者合作。針對區內大廈棚架工程頻密的情況，警方透過「復安居計劃」與相關大廈住客緊密聯絡，並按工程進度，靈活調配巡邏及引用「小型無人機行動調配」以強化高空覆蓋。

警方拘捕一對情侶，涉旺角及油麻地6宗住宅單位爆竊，提醒居民小心門戶，慎防盜賊。（警方提供）

警方提醒，若大廈正進行棚架工程，居民及物管務必提高警惕，包括加強防範措施如安裝窗花、紅外線感應、外間照明及大廈或家用閉路電視。如發現有疑人出現或徘徊，應立即報警求助。

西九龍總區防止罪案組及旺角警區與區內當押舖及貴價鐘錶舖等亦建立情報交流聯網。透過實時共享罪案資訊以追蹤失物及提醒店舖在收取貴價手錶、珠寶等物品時，須盡職審查物品來源，以防不法分子成功將失物變賣。