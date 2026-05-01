紮鐵工重創斷糧　月入7萬變負債　2女之父：執返條命都唔係好好彩

從地底30米死裏逃生，是幸運還是悲劇的開始？2023年11月，油麻地中九龍幹線地盤嚴重工業意外，一輛重型貨車的吊臂鋼纜斷裂，飛墮20支總重約1.5噸的「鋼筋雨」，現年34歲的紮鐵工阿輝（化名）當時不幸被擊中，一度命危。逃離死神魔掌，阿輝面對的是長期痛症及「斷糧」雙重打擊。



剛買樓一年即遭逢橫禍，物業慘成絆腳石，因法援資產審查及無收入證明，未能獲得援助及申請銀行二按，亦無法套現，「基本上就係層樓限制咗我所有嘢」。為了供樓、養活兩名女兒，阿輝無奈借貸渡日，由月入逾7萬元變成負債40萬元 ，縱使成功提取20萬元強積金，亦只能支撐約3個月，慨嘆：「執返條命都唔係好好彩‥‥‥」



現年34歲的阿輝（化名）因2023年一次工業意外，人生翻天覆轉，失去健康，亦面臨經濟困境。（湯致遠攝）

不放假狂OT月入逾$7萬 買樓一年遭逢橫禍

阿輝（化名）從事紮鐵行業十數載，與前妻育兩名分別8歲及13歲的女兒。為令女兒有安穩生活，他不放假、狂加班，原是月入逾7萬元的經濟支柱，並於2022年購置安樂窩，詎料買樓一年後即遭逢橫禍，令他的人生在一夕之間徹底扭轉。這場意外，令阿輝面臨長期痛症之外，亦陷入債務深淵，他無奈稱：「點解會發生喺我自己身上? 其實執返條命都唔係好好彩。」

兩女之父死裡逃生 數個月生活不能自理

意外一刻，阿輝稱當時情況完全「斷片」，僅記得在地底30米下工作，因為事情發生得太快，清醒時已身處病房之中。同事告訴他當時有「威也」斷裂，他透過新聞才驚悉被逾噸重鋼筋擊中。阿輝留醫兩星期後出院，卻是其漫長的折磨之路，首3、4個月生活不能自理，難掩心酸稱：「即係咁大個人都未試過沖涼、去廁所呀，都要人服侍，好難受‥‥‥」

七科覆診填滿生活 難以入眠「痛到喺度喊」

事隔兩年半，傷患並未如預期般痊癒，意外令他身體多處受傷，頭、頸情況最為嚴重，神經受損引致他活動能力受限，手腳麻痺，不能久坐及站立。阿輝生活被無盡的覆診填滿，每周奔走於腦神經外科、脊椎科、精神科、心理科、痛症科、物理治療及職業治療等七科之間。由於痛症依舊纏身，出事至今他每日僅能入睡兩、三小時， 「冇諗過會咁痛，瞓瞓下都會痛到喺度喊。」

做完手術公司仍「斷糧」 收入歸零借貸渡日

健康往往與工作掛鉤，經濟重擔亦壓在這個體弱的男子漢上。出事後，阿輝原本依靠工傷病假薪金支撐生活，惟保險公司2024年12月委託私家醫生評估，斷定其傷勢於意外後18個月內已經康復，公司在2025年10月正式停糧。阿輝對評估強烈質疑，指自己去年9月才動過左腳膝頭手術，公立醫院醫生亦批病假至今年6月，結果顯然與實際情況不符，「如果我好返我而家都返咗工啦；如果有得揀，我唔想要佢哋啲錢呀講真嗰句。」

收入歸零，開支未停。阿輝每月需面對供樓、養育兩名女兒、供車及卡債等，固定支出高達約6萬元。他只能靠借貸維生，至今負債40多萬元，「我本身好好地，搵嘅錢全部都係血汗錢，但搞到而家咁，我要周圍撲囉，周圍同人跑山囉，好難頂。」

判傷程度與律師評估大相逕庭 向勞工處提覆判

即使名下有樓，阿輝卻因法援資產計算，又因無收入證明，難以套現或申請二按，昔日的安樂窩成了最沉重的負擔，「買嗰陣其實真係好開心，但而家就變成一個好重嘅負擔囉。」面對無法重返紮鐵業的現實，阿輝雖已填寫相關證明表格，成功提取20多萬元強積金支撐，惟預計3個月後亦會耗盡 。

雪上加霜的是，上月公立醫院判定其工作能力損失僅16.1%，與律師評估的50至60%差距甚遠；按該百分比計算，只獲約50萬元的賠償金，在償還債務後將所剩無幾。由於律師認為報告中的傷勢「好多嘢冇寫落去」，他立即向勞工處提出覆判，重新評估其工作能力損失程度及賠償金，但無論結果如何，相關手續亦要等最快8、9個月才能批錢。

現年34歲的阿輝（化名）因2023年一次工業意外，人生翻天覆轉，失去健康，亦面臨經濟困境。（湯致遠攝）

性情大變 影響父女關係

雙重打擊下，阿輝性情大變，不僅脾氣變得暴躁，更陷入社交恐懼，「性格變咗好多，脾氣𠵱家都好差，基本上𠵱家，唔係覆診呀、唔係有事都唔願出街，唔想面對人。」

暴躁情緒亦影響父女關係，「頭嗰一年，直頭係兩個女都好驚我，因為嗰陣好暴躁，真係好暴躁‥‥‥」此外，阿輝亦被診斷患上抑鬱症，坦言對地盤有陰影，「行過見到地盤都心跳加速標汗。」

意外後，阿輝（化名）被診斷患上抑鬱症，坦言對地盤有陰影「行過見到地盤都心跳加速標汗。」（湯致遠攝）

由於重投社會必須轉行，惟復原之路遙遙無期，加上漫長的賠償程序，阿輝深感前路茫茫，「好迷惘囉，唔知做得啲乜，就算我做到嘢，我都搵唔返嗰個人工，都唔知點樣去應付𠵱家嘅開支，完全唔知點樣行嗰條路。」

阿輝強調，事故不是他個人疏忽，「唔係話特登攞啲嘢扑自己」，冀望政府能完善機制，如針對大型工業意外設立專項賠償，為陷入絕境的工友提供即時緩衝。

蕭倩文：建議設立「中央補償基金」制度

工權傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，當工友病假到達一定時間後，保險公司會委託私家專科醫生評估傷勢，報告或會稱他們傷勢已經好轉、或者已經完全康復，建議病假去到半年、一年或18個月完結。她指，就阿輝個案而言，他於上年9月才動過手術，基本上無可能會斷定已經康復，可以復工。蕭倩文坦言，勞工處目前缺乏機制介入此類爭議，工友往往被迫要訴諸法律；然而法律程序極其漫長，對於急需支援的工友而言，無疑是弊多於利。

蕭倩文建議設立「中央補償基金」的制度，既然法律規定僱主必須購買勞工保險，就由政府便應承擔此角色，收回所有保金並設立補償基金。當工友發生意外，只要持有公立醫院簽發的病假證明，即由該基金統一支付工傷病假工資及醫療費用，她稱，這種做法大幅減少不必要的法律爭議，避免權力較大的一方（如保險公司或僱主）操控賠償進度與結果，確保制度的公正性。

工權傷亡權益會總幹事蕭倩文建議設立「中央補償基金」的制度，由政府回收所有保金並設立補償基金。當工友發生意外，只要持有公立醫院簽發的病假證明，即由該基金統一支付工傷病假工資及醫療費用。（湯致遠攝）

蕭續指，如有「中央補償基金」的話，制度將更具彈性。例如，若工傷病假仍維持兩年上限，往後的病假津貼是否可以採取「借貸」的形式，先維持工友的基本生活？待日後他們正式獲得法律賠償時，再從中扣除相關款項。

此外，針對「醫療碎片化」問題，蕭倩文批評公立醫院缺乏統籌機制，導致如阿輝般需跨七科覆診的工友，始終不明確治療方向與復工期；加上每次診症醫生未必相同，容易錯失黃金復康期，令工友在漫長的復健路上無所適從。