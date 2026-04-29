跨部門油尖掃黃和打擊非法勞工　共拘28人

警方表示，油尖警區聯同相關部門人員昨日（28日）在區內展開代號「冠軍」的打擊非法勞工及掃黃行動，突擊搜查區內多個地點，總共拘捕28人。所有被捕人現正被扣留調查，部分被捕人稍後將交由相關部門跟進。



執法人員拘捕多人。（警方提供）

行動中，執法人員拘捕3名內地男子、1名非華裔男子、1名本地女子、22名內地女子及1名外籍女子，年齡介乎25歲至58歲，分別涉嫌「逾期居留」、「違反逗留條件」、「為不道德目的而唆使他人」、「非法勞工」及「詐騙」。

據了解，所有被捕內地男女均持雙程證到港，涉案非華裔男子和外籍女子分別來自印度和印尼，均持護照到港。

執法人員拘捕多人。（警方提供）

警方表示，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁2年。