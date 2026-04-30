有片｜安蔭邨的士司機大戰3兄弟 泊位爭執遭撻地圍毆4人全被捕
撰文：凌逸德
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今日（30日）上午10時08分，葵涌安蔭邨澤蔭樓對開，有一名姓黃（40歲）男的士司機，駕駛一輛的士欲泊入上址一的士站，疑被一輛私家車阻塞，黃男與30歲私家車司機爭執，踩其腳部。兩名分別24歲及27歲非華裔男子見狀上前，4人演變成打鬥。3名非華裔男子最終涉嫌「襲擊致造成身體傷害」被捕，其中一名27歲非華裔男子另涉「未能提供身份證明文件 」被捕；黃男則涉嫌「普通襲擊」被捕。4人分別報稱手、腳及心口痛，由救護車送往瑪嘉烈醫院。據了解，3名非華裔男子為兄弟關係。
網上影片可見，一名男子首先將的士司機撻落地上，他欲想站起但不果，被另一名黑衣男按在地上擊打背部。的士司機被毆後，再次成功站起身，並走前檢起眼鏡戴回，之後4人在的士旁邊不斷爭吵，3人不斷指罵的士司機，粗口橫飛，又打向其面部，有人更激動高呼：「斬X你都仲得呀！」及後，一名路人上前了解，影片就此結束。
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