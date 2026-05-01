北角男踢商廈玻璃門　逃兩街口跳上貨車扣安全帶拒落車　司機報案

網上流傳昨日（30日）有貨車司機在北角下貨後，上車時驚見一名陌生男子跟隨登上貨車乘客位，更扣上安全帶，司機要求陌生男下車不果，於是報警求助的事件。警員接報到場了解情況，發現涉案男子和較早前一宗在電氣道的刑事毁壞案件有關，逃走後登上報案司機位於兩個街口外的貨車，警員因而當場作出拘捕。



涉事貨車司機隨後上載可疑男子的上車照片到社交平台。依圖片可見，涉案男子避開鏡頭，右臂有紋身。司機笑言事件匪夷所思，提醒「各位真係要小心，祝各位安好」。



阿強和涉案男子一同坐在車上。（受訪者提供）

《香港01》聯絡到涉事貨車司機阿強。阿強憶述，昨午（30日）4時15分左右，自己在銅鑼灣歌頓道離開貨車，當時鎖車下貨。送院貨後，阿強返回貨車並開鎖上車，一名陌生男子突然上車並扣上安全帶。阿強要求該名陌生男下車，但對方沒有理會，之後開始自言自語，阿強將車駛入威非路道再報警求助。

涉案男子自言自語。（受訪者提供）

阿強形容，警員到場了解情況，陌生男一直坐在車上，無視警員要求他下車的指示：「之後有幾名警員手持盾牌增援，佢先落車」，懷疑一度反抗，最終被鎖上手銬帶上警車。

他續道，在事件中沒有財物損失，形容事件「堅好笑」，曾經熄匙「諗住焗佢落車，點知佢咁頂得住熱」 ，只能報警求助。

司機上載涉案男子上車照片，可見對方避開鏡頭，右臂有紋身。（網上圖片）

警方表示，本周四（30日）下午4時06分，警方接獲一名保安員報案，指一名25歲非華裔男子在北角電氣道169號一棟商業中心和保安員發生口角，男子踢向上址玻璃門後離開現場。警方在威非老道8號對開，以涉嫌「刑事毁壞」罪名拘捕涉案男子。

另外，警方亦接獲一名貨車司機報案，指涉案男子登上其貨車一事。