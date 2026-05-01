宏福苑︱宏泰冼婆婆重拾「一生榮譽」紀念章　喻痛如失戀盼能放下

宏福苑宏泰閣及宏建閣居民今日（1日）繼續上樓，宏泰閣冼婆婆在女兒及社工陪同下，回到家園門前遙望老家。受限於升降機尚未修復，體力不支的冼婆婆無法親自登樓。



今早她早早起床準備，提及心情時感嘆「會湧到有淚水喺眼角」。看到熟悉的家園燒至熏黑，冼婆婆愈行近宏泰閣，情緒愈發難抑，黯然落淚與親友相擁，她形容：「好似失戀咁，我失去咗佢啦，所以個心好痛。」幸單位完好無缺，成功取回夾萬及大部分貴重和具紀錄價值的物品，特別是冼婆婆形容是「一生榮譽」的紀念章。女兒June上樓後驚喜發現單位完好無缺，更指「一啲燒過嘅痕跡都無」。



女兒June（右一）上樓後驚喜發現單位完好無缺：「一啲燒過嘅痕跡都無」。（夏家朗攝）

June上樓後形容單位接近原封不動，只發現雪櫃被移至客廳、冼婆婆大火時的「救命風扇」被移過、以及有消防救援的痕跡，其餘一切都完好無缺。

June指，一切都歸功於一年前家居裝修時換上的防火大門，對比鄰居損毀嚴重的單位，防火門成功保住了家園。因為單位狀態良好，她們希望再有機會上樓，盡量拿走所有東西。

June拍下家中情況讓冼婆婆細看。（夏家朗攝）

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防火門令單位奇蹟完好 尋回「一生榮譽」紀念章

女兒們及社工按清單收拾物品，喜見夾萬原封不動、更順利在家中每個角落找回一件件家傳寶品、親人遺照、金器、首飾和相簿等。冼婆婆熱愛閱讀，家中有不少藏書，惟今次人力及時間有限，只能暫存家中，她笑說：「當係倉擺住先。」

雖然仍大量家當留在家中，冼婆婆笑指自己不是「戀物狂」，她又舉出「就好似《增廣賢文》嘅格言——錢財身外物」，提醒自己不要糾纏於失去，否則難以走出陰霾。

冼婆婆向記者介紹其寶物，包括清朝光緒年間的朝珠、她的榮休金牌、看畢《清明上河圖》真跡後的紀念掛軸等。她特別介紹一個譽為「一生榮譽」的屯門醫院50周年紀念章。當冼婆婆再看見這個紀念章時，她眉開眼笑，高喊：「係呀！係到呀！」

冼婆婆介紹這是她「一生榮譽」屯門醫院50周年紀念章。當她再看見這個章時，眉開眼笑道：「係呀！係到呀！」（夏家朗攝）

早年冼婆婆獲邀到屯門醫院開班教學，她教導護士如何為長期病患者管理健康，教病者設立目標，達至改善身體狀態，一教就教了5年。冼婆婆憶述，當時開設課堂的負責人非常欣賞她，於是送她一個紀念章。冼婆婆很珍惜這個章，指這是對她「人格嘉勉」的證明，「覺得自己真係有啲叻」。

冼婆婆很珍惜這個章，指這是對她「人格嘉勉」的證明，「覺得自己真係有啲叻」。（夏家朗攝）

拒絕告別的家園 刻回憶於腦海

今早冼婆婆出門時仍與記者輕鬆閒聊，但當她真正行近宏泰閣時，突然悲從中來，她坦言沒料到自己情緒起伏如此激烈，冼婆婆指：「每次經過都一定見到佢，但無今次咁激烈，今次真係一湧而上。」她又形容：「好似失戀咁，我失去咗佢啦，所以個心好痛。」慶幸在等候期間有社工陪同談天說地，令她忘卻憂傷。

冼婆婆認為今日並非與家園「告別」，因為她會將這份回憶永遠刻在腦海。不論是June上樓收拾，或是在樓下等候的冼婆婆都碰到昔日鄰里，各人互相慰問，彼此支持。

冼婆婆認為今日並非與家園「告別」，因為她會將這份回憶永遠刻在腦海。（夏家朗攝）

由於大廈升降機仍未維修，冼婆婆受體力及身體狀態所限，未能行樓梯回家，加上近日因受情緒影響，身體狀態逐漸欠佳。即使日後有再開放上樓，若仍然沒有升降機，她還是不能登樓回家。雖感失望，但她提醒自己「唔好再糾纏， 我都要放下，自己不要鎖實它」。

雖然因未能上樓感到失望，但冼婆婆提醒自己要放下。（夏家朗攝）