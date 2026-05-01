宏福苑｜宏泰冼婆婆重返家園 憾電梯未修難上樓：我對唔住間屋

宏福苑上樓踏入第12日，今日（1日）是宏泰閣及宏建閣居民上樓收拾的日子。年屆85歲的冼善卿冼婆婆住宏泰閣14樓，大火時她獨留家中，幸急中生智，果斷開窗，再打開抽油煙機、抽氣扇和風扇，將黑煙抽出屋外，讓她安全在單位內渡過6小時後獲救。豁別5個月，冼婆婆心情忐忑，昨晚難以入睡；今日她由女兒扶助，步履蹣跚重返這個40年的家園。



熟悉的家園燒成熏黑，冼婆婆已忍不住潸然淚下，拭淚後她與大廈拍下合照留念。因為沒有電梯，冼婆婆預計難以回家：「我諗我應該呢世都返唔到去」，唯有「學政府所講：『咬實牙關斷捨離』。」她慨嘆：「我對唔住間屋，我唔可以守護佢。」

冼婆婆無法上樓，由細女阿JUNE（左）代勞，她看着熏黑的家園不禁掉淚。（楊凱力攝）

事隔5個月重回家園，冼婆婆心情忐忑。（夏家朗攝）

由於宏泰閣損毀嚴重，加上擔心內部環境及空氣質素差，所以以今次由冼婆婆兩位女兒及社工等人上樓收拾。冼婆婆的女兒June希望可以取回祖父母及父親的相片、爸爸的古董相機、媽咪（冼婆婆）大壽時收到的金器、屋契等文件和現金；亦希望可以帶走狀態良好的輕巧家電。她說：「其實間屋企只係受咗傷，但而家係比人殺咗，受傷係可以醫，依家係夾硬比人搶咗（家），我點都要上去望下，係咪真係講到咁差。」

火災後她們獲派將軍澳過渡性房屋，人員為她們今次上樓準備了露營背囊、環保袋、頭燈、蚊怕水等工具。June感謝人員的細心，否則也不知道從何入手。

她們質疑為何5個月以來都沒有維修電梯，June感到不解：「點解乜都唔做，而家樓宇無話係危樓、無話結構有問題，點解要限時限刻叫我哋上去攞嘢？」又指：「如果係聽日拆，趕住攞，我哋無說話好講，但而家未拆住，點解要啲居居咁趕？唔係好明。」

冼婆婆形容宏福苑是「老人邨」，體力難以支撐行樓梯回家，而老人家為安全感，會將物品「左攝右攝，唔畀仔女知」，僅得3小時執拾，是為難居民，「我地啲老人家邊到甘心，我唔明點解咁唔人道」。

嘆被大火狠狠傷害 疑有恐慌後遺症

冼婆婆指現時見到火的畫面，內心都有種難以形容的感覺，猶如「chok咗一下」，相信是恐慌的後遺症。她慨嘆：「人生呱呱落地到離開世界，經歷好多困難，好多出乎意料的事，傷痛有輕重，呢次就係狠狠咁傷害咗。」June更指大火亦同樣傷害香港人，沒料當局如此對待災民 。

母女倆直言不想與宏福苑「告別」，因為告別意味要忘記，不想就此忘記努力大半生而得到的家園。冼婆婆很喜歡家中窗外風光如畫的景色：「我會記住呢度曾經係我呢生人嘅家園，我最喜歡嘅家園。」

她懷緬往有鄰里情誼：「我哋好快唔可以聚埋一齊，以前因為熟口熟面，比個眼神接觸，打個招呼，呢一切我會永遠懷念。呢到居住嘅人好多人才，智慧好高，包括我自己都認為係。佢地對記者嘅回應，好高情操，今日受到咁大嘅傷害仍然堅強，所以宏福苑係值得驕傲。」