的士「網紅」時速160公里西貢飆到香園圍　僅花半小時涉危駕被捕

五一黃金周今日（1日 ）開始，警方接連針對的士司機違例執法，留意到一名活躍於西貢一帶的新界的士司機「網紅」，經常在網上分享危險駕駛片段，今日派員「放蛇」喬裝旅客在西貢登上其車，沿途運用隱形戰車協助蒐證，最終在西貢郊野公園往香園圍口岸將其截停，全程42公里的路程，涉案司機僅用了不足半小時便到達，時速一度達160公里，最終涉嫌「危險駕駛」被捕。



另外，警方昨日（30日）亦喬裝遊客，票控兩名司機涉「濫收車資」、「沒有展示的士計程錶指示器」、「沒有展示的士司機證於證件架上」，當中一趟車程由原價港幣200元，提高索價高達540元。



最後，警方在香園圍口岸安全截停該車輛，並以涉嫌危險駕駛拘捕一名31歲司機。

警方今日（5月1日）在西貢郊野公園一帶，進行「駒始」行動打擊的士違法行為，根據深入情報收集和分析，顯示一名駕駛新界計程車的31歲本地男司機，常活躍於西貢一帶，並經常在網路張貼出他涉嫌危險駕駛的片段。警員根據情報，今日喬裝為旅客在西貢郊野公園進行埋伏行動，並運用隱形戰車以作搜證用途。

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊督察潘俊豪表示，該司機在狹窄和繁忙的道路上左穿右插，時速一度高達160公里，車程距離約42公里，時間用了不足半小時。最後，警方在香園圍口岸安全截停該車輛，並以涉嫌「危險駕駛」將其拘捕，而該車輛亦涉及非法改裝，亦正被扣留檢驗。 據悉，有關車程索價按錶收費，為300多元，而部分路段僅限速80公里，涉事的士超速一倍。

據了解，涉危駕被捕的姓梁（31歲）司機，為業界一名「網紅」，其社交媒體上有7.4萬名追隨者，經常分享日常駕駛片段；今日他由東壩出車，駕車至馬鞍山繞道一帶時，時速一度高達160公里。梁男已獲准保釋候查，須於5月下旬向警方報到；該涉案的士涉嫌非法改裝，已被扣留作進一步檢驗。

另外，警員昨日（30日）喬裝為遊客，設定策略性路障，成功拘捕了兩名男子，年齡介乎43至66歲。 他們涉嫌「濫收車資」，「沒有展示計程車咪錶」，「沒有將計程車司機證放在證件架上」。 其中一宗案件的一般車資為港幣200元，但被捕人索價高達540元。 另外有一輛市區計程車，「冚旗」停泊在計程車站頭。

經調查後，警方最終以涉嫌違反計程車站的規定，票控該名司機。 而涉事的計程車因車輛殘缺，對乘客構成危險，亦被拖走檢驗。

警方拖走涉案的士。（警方提供）

潘俊豪指，馬路並不是賽道，亦不是遊樂場。不負責任的危險駕駛行為，尤其作為公共服務車輛，不單止對司機自己構成危險，更會對無辜的乘客和其他道路使用者造成生命威脅。

根據道路交通條例，危險駕駛是嚴重的交通罪行，最高可被判罰款港幣2萬5千元和監禁3年，司機亦會被停牌至少6個月。 同樣根據道路交通條例，濫收車資首次定罪可被判罰款1萬元和監禁6個月。 在計程車違例扣分制度下，相關罪行將會被扣10分，一旦被累積扣滿15分或以上，而該司機就有機會被停牌。

警方拖走涉案的士。（警方提供）

警方以「濫收車資」、「沒有展示的士計程錶指示器」、「沒有展示的士司機證於證件架上」及「危險駕駛」等罪，拘捕3名本地男子，檢獲涉案的士。（梁偉權攝）

警方呼籲，各位司機切勿模仿危險駕駛的行為，警方會繼續嚴厲打擊計程車業界的害群之馬，以收阻嚇之效。 警方指，農曆新年期間，拘捕了8名涉嫌濫收車資的司機，其中7名已經在觀塘裁判法院定罪。 如果市民懷疑計程車司機涉及危險駕駛、拒載、濫收車資等違法行為，可記下司機的姓名、車牌、時間和地點，並向警方舉報。 只要有足夠的證據，警方會果斷執法。

警方今日（5月1日）在西貢郊野公園一帶，進行「駒始」行動打擊的士違法行為。（梁偉權攝）