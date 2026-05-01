有片｜屯門胡屋村豐田老爺車2分鐘陷火海燒剩車框　男子多處燒傷

屯門有車輛起火，一男子燒傷。今日（5月1日）傍晚約6時05分，一輛私家車在胡屋村對開聯泰街空地起火。消防趕抵動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，近20分鐘後將火救熄。據了解，46歲姓胡男子臉、身、兩手手臂及雙腿，分別多處一級及二級燒傷，尤以手部傷勢較重，清醒由救護車送往屯門醫院治理。警方及消防正調查起火原因。



現場所見，起火車輛嚴重焚毀，僅燒剩車框，座椅亦燒溶。消息指，傷者為附近居民，從事裝修業，經常在上址修理汽車，惟當時修車期間疑有火花點燃油箱內的燃油，他因此被濺中燒傷。聲響亦驚動鄰居，目擊者表示「出緊煙著火，跟住成架燒晒」。傷者兒子透露，父親嗜好「玩車」飄移；據悉，涉事私家車為超過20年歷史的豐田JZX100 chaser Mark II ，屬一輛大馬力後驅車。



涉事汽車嚴重焚毀，僅燒剩車框。（梁偉權攝）

據目擊者提供其村屋閉路電視片段，拍攝到傍晚約6時03分，涉事車輛車上冒出火光，身穿背心短褲的男傷者，立即從車內逃生跑走，奔跑尋找水源救火，未料火勢迅速加劇，竄出烈焰濃煙。

短短兩分鐘內，火勢一發不可收拾，更波及旁邊一個臨時帳篷，有燃燒的帳篷灰燼飄落，期間不斷傳出輕微爆炸聲，附近有車輛響咹，其後涉事私家車火勢猛烈，整車陷入火海。消防6時08分到場，不斷拖喉灌救，打開車頭蓋冚射水降溫，約10分鐘後將火勢徹底救熄。

起火初時，一名身穿背心短褲的男傷者，奔跑尋找水源救火。（居民提供片段）

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