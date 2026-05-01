水警搗柴灣工廈私煙倉拘7人　檢逾$1700萬水路走私貨

水警總區重案組昨日（4月30日）上午在在柴灣一工廈單位，搗破一個私煙儲存及分銷倉庫，檢市值約1,785萬元的私煙，相信是經水路走私到港後，重新包裝成一般貨物分銷，疑寄往海外高煙稅地區圖利。



行動中，警方在單位內拘捕7人，涉嫌「管有或處理應課稅品條例適用的貨品」；當中5名非華裔男女另涉「違反逗留條件」。所有被捕人現正被扣留調查，案件由水警總區重案組第二隊跟進調查。



行動中，人員突擊搜查柴灣一工廈單位，並在該單位內檢獲約357萬支懷疑未完稅香煙，市值約1,785萬元，應課稅總值約1,180萬元，另檢獲一部相信用作儲存及分銷走私香煙的貨車。調查顯示，該批私煙經水路走私入港後，被轉運至工業大廈儲存，再由犯罪集團重新包裝成一般貨物分銷。

人員亦發現部分私煙貼有寄往海外的郵遞標籤，懷疑該集團可能將私煙轉運其他至高煙稅地區圖利。

警方拘捕單位內2名本地男子、3名非華裔男子及2名非華裔女子，年齡介乎27至66歲，涉嫌「管有或處理應課稅品條例適用的貨品」被捕；該5名非華裔男女亦涉嫌「違反逗留條件」被捕。據悉，全部非華裔被捕人為印尼籍，4人持「行街紙」， 1人持護照抵港。

警方重申，走私屬嚴重罪行。根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購買未完稅香煙均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。另外，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，同樣屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。