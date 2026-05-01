大馬抵港男身藏$140萬海洛英　海關搜行李檢157支私煙　涉3罪被捕

海關今日（1日）在香港國際機場偵破一宗販毒案。關員為一名從馬來西亞吉隆坡飛抵本港的35歲男旅客清關時，在其身上檢獲市值約140萬元的約2.3公斤懷疑海洛英，以及在其行李內搜出157支未完稅香煙，遂把他拘捕。



被捕男子已被控一項販運危險藥物罪、一項管有應課稅品罪及一項未有向海關人員申報管有應課稅品罪。案件將於明日（2日）在西九龍裁判法院提堂。



圖為海關在被捕男子身上搜獲的海洛英。（海關提供）

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。