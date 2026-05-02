宏福苑︱葉生哽咽祭亡妻　叮囑不用牽掛：走喇！唔好留喺度喇！

「老婆，我今日返咗嚟喇！走喇！唔好留喺呢到喇！」宏泰閣的葉太，在宏福苑大火期間通知鄰居逃生，救回5命，自己卻錯過逃生而喪命。今日（5月2日）葉先生偕兒子等回家，在救援人員發現妻子遺體的位置獻花，叮囑她不用牽掛家人，到一個安樂的地方。



葉先生偕家人執拾後落樓。（王海圖攝）

下午2時左右，葉先生偕家人完成執拾落樓。他指要找的物件未完全找到：「部份，未搵番晒。基本上係尋寶囉，我屋企燒晒，咩都冇，搵到嘅都毀壞得好犀利...其實我大概知燒得好犀利，期望喺灰燼搵返啲嘢。」他指找到數枚戒指，但「想搵嘅未搵到」。

他又表示已經跟妻子道別：「走嘅時候有同佢講『我走喇』，佢都應該要走喇，唔好留喺嗰度。」

葉先生的家人隨後提供上樓的片段，可見葉先生跟妻子道別，令人心酸。他哽咽說：「老婆，我今日返咗嚟喇！白瑞蓮，老婆，走喇！唔好再留係呢度喇！去你想去嘅地方，去你應該去嘅地方！自由啦，唔好再留係呢度啦...去個安樂嘅地方啦，唔使掛住我哋，唔使掛住啲孫。」隨即放下鮮花致祭。

由片段亦可見，葉生的單位完全焚毀「一排衣櫃無晒，洗衣機、鞋櫃無晒」。

+ 2

今日早上葉先生手持鮮花返回宏泰閣。（黃偉民攝）

早上9時，葉先生手持花束偕兒子到來，但眾人行色匆匆，他只表示希望上樓取回物件便急步前行。