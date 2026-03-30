宏福苑聽證會｜妻救五命遇難　丈夫自責：如早兩分鐘打電話或無事

大埔宏福苑大火首輪聽證會今日（30日）進入第五場，續有多名居民作證，包括捨身救五命錯失逃生時機而遇難婦人的丈夫葉家駒。事發當日，葉家駒與太太葉白瑞蓮在單位中，太太首先發現起火，囑咐葉下樓查看。他形容火勢迅速由宏昌閣蔓延至宏盛閣，當火屑飄到棚網，「棚網係即時着火，火勢好大」。其後太太被困，他當日多次致電999求助，作供期間一度落淚。



葉太當日拍門通知鄰居逃生，葉家駒形容太太拍門只是很普通、作為隔籬鄰舍應有舉動，「這是很簡單、一般人也會做的動作」。他聽到很多街坊不停自責，他也自覺不夠好，「如果早一兩分鐘打畀太太，可能無事」。成功逃生的居民林燕明作供時，哽咽感謝葉白瑞蓮，「葉太咁好嘅市民，唔應該有咁嘅遭遇，希望會還佢一個公道」。



3月30日第五場獨立委員會聽證會，葉家駒（右一藍衣）出庭作供，獨立委員會代表大律師杜淦堃在庭上感謝葉出庭幫助。（黃學潤攝）

宏福苑宏泰閣葉先生與愛妻並肩扶持40載，一場大火家破人亡，他早前接受訪問時曾不禁流淚。（資料圖片／廖雁雄攝）

宏福苑居民葉家駒的與太太葉白瑞蓮結婚40年，於2003年搬入宏泰閣1701室。他今日（30日）到聽證會作供，代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃表示，知道葉家駒曾接受傳媒訪問，明白太太遇難對他造成困難，感謝他出庭幫助。

嗅到燒焦味 妻着下樓查看

葉家駒作供指，大火發生前的下午約2時40分，自己準備午睡，太太在客廳燙衣服，聞到燒焦味，從廁所的窗戶見到宏昌閣疑似火警。由於兒子住在宏昌閣，太太着他落樓查看。

據聽證會上播出閉路電視片段，葉家駒3時03分離開電梯到屋苑地下。葉指，當時宏昌閣火勢猛烈，他途經單車棚時，現場女警指有危險要求他離開，他打算回家，但不得要領，隨即致電妻子着她逃生。

宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

在大火失去妻子的葉家駒（前）3月30日於大埔宏福苑火災獨立委員會作供；圖為3月19日首輪證會首場，葉家駒亦有到場旁聽。（資料圖片／夏家朗攝）

葉：火屑彈落棚網係即時着火

葉形容當時很大煙，同時彈出不少火屑，部分掉落地下並燒著地下花叢，亦到部分飄到G座宏盛閣4至5樓、垃圾站、F座宏昌閣對開大樹。有火舌彈向E座宏泰閣的棚網，棚網即時起火。

眼見火勢迅速向宏泰閣方向蔓延，地面陷入火海，葉退避至D座宏建閣位置。他再次致電太太，着她返回單位並以濕毛巾封住門口，叮囑「唔好落嚟」。他在證人陳述書引述太太表示周圍十分黑，而且無法返回單位。葉先生隨後在電話中聽到一陣雜音，儘管他不斷呼喚妻子，又曾撥打過十通電話，但之後再無回音。

我見住佢（火屑）彈落棚網，棚網係即時着火，火勢好大。 宏泰閣居民葉家駒

事發後，葉家駒曾多次致電999報警留下妻子的資料，當時接線人員安撫他：「放心啦，有人會救佢。」說到此處，葉不禁落淚。

葉先生早前在社交平台上載了一段短片悼亡妻，內有大量葉太的生活照。（短片截圖）

葉先生早前在社交平台上載了一段短片悼亡妻，內有大量葉太的生活照。（短片截圖）

自責應及早致電妻子 冀理應負責的不再迴避

至於太太最後時刻留下的人性光輝，葉家駒事後才知道。葉家駒在排隊領取應急津貼時，遇到1706室的鄰居，對方指最後見到葉太的是1703室的年輕女住客，即另一證人林燕明。原來葉太未有獨自逃生，而是逐一拍打鄰居的大門通知他們離開。鄰居表示，全賴葉太及時拍門通知，他們才得以趕及帶同寵物安全逃生。

葉家駒指，太太拍門只是很普通、作為隔籬鄰舍應有的舉動，「這是很簡單、一般人也會做的動作。」他聽到很多街坊不停自責，他也自覺不夠好，「如果早一兩分鐘打畀太太，可能無事」，但理應負責的人卻千方百計迴避。他認為政府陳詞令人覺得一切跟足程序及法例，是根深蒂固的做法，形容火災是由一連串疏失而成。（見另稿）