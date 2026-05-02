荃灣大廈兩單位遭連環爆竊　警拘內地男女　揭扮工人爬棚架犯案

荃灣一座正在維修外牆的住宅大廈，周二（4月28日）發生連環爆竊案，兩個單位合共損失約6,000元財物。警方經調查後，昨日（5月1日）拘捕一對分別報稱商人及看護的內地男女，相信女子負責把風，男子則假扮工人爬棚架入屋犯案。



荃灣一座住宅大廈兩個單位接連遭爆竊，警方拘捕涉案內地男女，並檢獲爆竊工具。（王譯揚攝）

警方於4月28日接獲報案，指荃灣荃灣青山公路—荃灣段一幢住宅大廈內，有兩個單位先後被爆竊，賊人均從外撬開窗花，屋內有被搜掠痕跡。經初步點算，兩單位合共損失總值約6,000港元的財物。

荃灣警區重案組第二隊高級督察張文迪表示，涉案大廈設有保安員及閉路電視系統，但正進行外牆維修工程，設有棚架。警方翻查大量閉路電視片段，包括「銳眼計劃」下的影像，並進行情報分析，發現賊人攀爬大廈外牆棚架，專門挑選窗戶未有關妥的單位，撬開窗花潛入室內犯案。

荃灣一座住宅大廈兩個單位接連遭爆竊，警方拘捕涉案內地男女，並檢獲爆竊工具等證物。（王譯揚攝）

警方鎖定疑犯身份後，昨日（5月1日）拘捕涉案內地男女。被捕男子52歲，報稱職業為商人，負責攀爬及進入單位搜掠；被捕女子45歲，報稱為看護，負責把風及協助男疑犯犯案。據了解，男疑犯會帶同安全帽假扮工人，在早上或中午爬棚架視察目標單位，確認屋內無人時犯案，之後棄用升降機，使用樓梯離開大廈。

消息指，被捕男子報稱從事家具生意，與被捕女子為朋友，兩人過往已多次來港，只會短期逗留，有時更是即日來回；警方在兩人昨日再次來港時拘捕他們，並在女疑犯身上搜出爆竊工具。案件目前由荃灣警區重案組第二隊跟進。警方正調查兩人是否與近期其他同類爆竊案有關。

荃灣一座住宅大廈兩個單位接連遭爆竊，警方拘捕涉案內地男女，並檢獲爆竊工具等證物。荃灣警區重案組高級督察張文迪交代案件。（王譯揚攝）

警方提醒市民及物業管理公司，匪徒常針對設有維修棚架的大廈、舊式唐樓及「三無大廈」下手。

警方提出以下保安建議：

．當值保安應嚴格核實維修工人身份，檢查身份證及工作證。

． 市民應安裝穩固窗花及防盜窗鎖，外出前鎖好門窗，避免將大量現金或首飾放在當眼位置。

．市民可為單位加強保安，例如加裝高品質攝錄鏡頭或雙重門鎖。

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第11條，爆竊屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判處監禁14年。警方強調會持續採取情報主導行動，打擊各類盜竊罪案。