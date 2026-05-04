赤柱浪琴園升降機工業意外　男工維修墮𨋢槽被困　頭重創當場死亡

赤柱發生致命工業意外。今午（4日）約2時49分，警方及消防接報指，一名工人在大潭道38號浪琴園第4座維修升降機期間受傷。救援人員趕至，發現事主懷疑從高處墮下，昏迷被困升降機槽內一個工作台，人員營救後，證實他頭部重創，當場死亡。



據了解，事主26歲，事發時正更換升降機鋼纜，工業傷亡權益會指他入職4年，由8樓墮下；警方正調查意外起因。勞工處表示，接報後已即時派員到現場，現正調查意外原因。



赤柱大潭道浪琴園發生工業意外，一名男工維修升降機時懷疑從高處墮下重創，當場死亡。（陳浩然攝）

工業傷亡權益會表示，對今次事故深感難過，現正了解及跟進事件，呼籲僱主盡力協助家屬渡過難關。

該會指出，去年12月18日亦有一名59歲工人，在金鐘遠東金融中心電梯更換鋼纜期間發生意外，遭鬆脫墮下的鋼纜夾繩器擊中頭部，送院留醫至翌日凌晨不治。會方要求機電工程署、勞工處徹查事故原因及公開調查報告，避免同類意外。

赤柱大潭道浪琴園發生工業意外，一名男工維修升降機時懷疑從高處墮下重創，當場死亡。（陳浩然攝）

勞聯職業安全及健康推廣委員會稱對事件深感難過，並向家屬致以深切慰問。委員會指，今次悲劇再次揭示升降機維修及高空工作存在風險，促請業界應加強審視現行安全評估、監督及工作程序，降低工作風險，並呼籲業界及監管機構正視以下3項關鍵安全要素：

1. 工作前安全評估：維修承辦商及物業管理公司必須在開工前，就升降機槽內工作平台結構、防墮裝置等做好風險評估。針對舊式升降機、舊式住宅及非標準設計的機槽，應額外評估安全風險。

2. 應做好現場安全監督：不論是在高處或密閉空間工作，最好要有專責安全監督，查看安全帶等防墮措施是否到位、有無違規改動設備等。在升降機槽內任何離地超過2米的工作，工人必須佩戴全身式安全帶，並將掛安全繩繫於穩固點，而非繫於工作台或升降機結構本身，以免工作台坍塌或移動時一同墮下。

3. 嚴肅追究責任：若調查發現涉及人為疏忽或違反《職業安全及健康條例》，必須嚴肅追究。