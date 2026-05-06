元朗搶的士●車CAM│涉事紅的長青隧道內連切雙白線　逆線險撞巴士

元朗昨日（周二/5日）凌晨發生搶的士案件。一名43歲男子，據報在元朗截乘一輛市區的士，未幾突然聲稱自己被人追斬，隨即跳上前座趕司機落車。疑人接手駕駛的士，沿大欖隧道三號幹線出九龍，直到長青隧道出口突然逆線撞閘欄，期間險撞巴士。涉事的士事後停在路中心，消防救護趕至時，發現疑人並無逃走，只是坐在駕駛席呆望向天，狀似「等拉」。警方到場將其拘捕，事件中無人受傷，相信疑人並無被追斬，懷疑有人出現「幻覺」，正循其精神狀況調查事件起因。



有目擊者指出，涉事的士在三號幹線沿途切雙白線及「舞龍」，仿如毒後駕駛。網上流傳一片僅數十秒的車CAM片段，相信為涉事的士後方一輛貨車拍攝。

的士險迎頭撞向巴士，所幸巴士及時煞停。(網片截圖)

片段可見當時在長青隧道的管道內，為單管雙程行車，其中左線為出九龍、右線為入元朗；中間線則不准車輛行駛，作分隔來回線之用。涉事的士在車CAM貨車的前方兩部車位置，貨車前方為私家車，可見其一早已打「死火燈」作出提示。

行駛期間，的士突然稍為扭左險撞壆，繼而緩緩地連切兩條雙白線向右邊，正在右線往元朗的私家車避過一劫。直至出長青隧道口時，的士已經完全逆線，更險對頭撞向一輛雙層巴士，所幸巴士及時煞停，沒有碰撞。而的士則「攝」在巴士與隧道口的閘欄之間，相信當時已經撞及閘欄。

涉事的士撞及隧道口的閘欄後，右邊車身損毀，停在逆線路中心。涉案乘客沒有逃走待警員拘捕。(李家傑攝)

涉事的士撞及隧道口的閘欄後，右邊車身損毀，停在逆線路中心。涉案乘客沒有逃走待警員拘捕。(李家傑攝)

涉事的士撞及隧道口的閘欄。(李家傑攝)