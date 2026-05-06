韓國抵港貨櫃報稱載護手霜唇蜜　海關揭藏$3200萬另類煙拘兩男

海關4月29日至30日在葵涌海關大樓驗貨場，偵破一宗涉嫌利用遠洋船走私另類吸煙產品的案件。關員透過風險評估和情報分析，揀選及查驗3個由韓國抵港、報稱載有護手霜及唇蜜的40呎貨櫃，檢獲約17萬件懷疑另類吸煙產品，估計市值約3,200萬元，並拘捕兩名59歲懷疑涉案男子。海關表示，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。



海關在葵涌海關大樓驗貨場偵破一宗涉嫌利用遠洋船走私的案件，檢獲大批懷疑走私另類吸煙產品，估計市值約3,200萬元，並拘捕兩名涉案男子。（政府新聞處）

海關是負責遏止走私活動的主要執法機關，一直全方位積極打擊各類走私活動。海關的執法行動絕不鬆懈，將繼續積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關罪行。

海關重申，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。任何人進口另類吸煙產品亦屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

海關在葵涌海關大樓驗貨場偵破一宗涉嫌利用遠洋船走私的案件，檢獲大批懷疑走私另類吸煙產品，估計市值約3,200萬元，並拘捕兩名涉案男子。（政府新聞處）

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。