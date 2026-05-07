寶達邨雙屍｜七旬離婚夫婦雙亡　警列謀殺及自殺案調查

秀茂坪寶達邨（6日）發生雙屍命案，警方列謀殺及自殺案調查。男女死者分別77歲及71歲，去年離婚，但仍然同住寶達邨單位。昨日男死者的家人收到他發出的「死亡短訊」，登門找尋而揭發事件。



警方封鎖涉事單位。（翁鈺輝攝）

秀茂坪寶達邨達欣樓發生雙屍命案，一對已離婚的七旬男女倒斃屋內。（梁偉權攝）

案發於昨日（5月6日）下午4時18分，警方接獲報案，指懷疑寶達邨達欣樓有兩人於單位內懷疑輕生。消防員到場破門入屋，發現一男一女昏迷屋內，經救護員檢查證實他們當場不治。死者分別為77歲姓劉男子及71歲姓徐女子；其中劉男被發現在屋內上吊，徐婦倒臥地上、眼角有瘀傷。食環署仵工於今日（7日）凌晨時份將兩名死者遺體舁送殮房。

探員帶走一支金屬棒狀物作為證物。(陳永武攝)

秀茂坪寶達邨達欣樓發生雙屍命案，警員到場調查。（梁偉權攝）

消息稱，男女死者原本是夫妻關係，育有一子。惟兒子因故在8年前自殺離世，夫婦則於去年離婚。涉事的達欣樓單位，據悉原為男死者名義登記，及至去年年中轉為女死者一人名稱登記。

據知，男事主的妹妹，於周三凌晨時份曾收到男死者的「死亡短訊」，指他很想念過世的兒子。胞妹隨後與其他兄弟上門拍門尋找，卻一直沒有應門。然而致電他時，電話響聲則從寓所中傳中，弟妹心感不妙，立即報案求助。

消防到場破門入屋，發現男死者在廁所上吊；女死者則倒卧於睡房內，由一張被蓋住。警方稱，案件列謀殺及自殺案，兩名死者死因有待檢驗確定。

食環署仵工於周四（7日）凌晨時份，將兩名死者遺體舁送殮房。(陳永武攝)

食環署仵工於周四（7日）凌晨時份，將兩名死者遺體舁送殮房。(陳永武攝)

食環署仵工於周四（7日）凌晨時份，將兩名死者遺體舁送殮房。(陳永武攝)

+ 2

探員在單位帶走證物。(陳永武攝)

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288

【不要放棄你的生命】請看看這些求助網站和熱線！