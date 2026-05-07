油塘東隧入口車禍｜死者為雄安車隊成員　曾參加公開賽贏冠軍

油塘發生致命車禍。今日（7日）凌晨零時許，一輛Yamaha Cygnus「綿羊仔」電單車沿油塘鯉魚門道駛往東隧，駛入近油麗邨通往東隧入口的支路時，疑失控撞向左邊石壆，繼而衝前倒地。58歲姓胡男司機倒地頭部重創流血，送院不治。



今日中午社交平台「中港澳車手會」專頁發文指，雄安車隊的成員「細胡」因今早的交通意外離世。帖文引起不少網民紛紛留言表示婉惜。

根據雄安車隊及死者的社交平台資料，死者「細胡」為雄安車隊成員，以往曾參加一些電單車公開賽，並曾贏得冠軍，平時亦會出席車友會及一些車友聚會。

今日中午社交平台「中港澳車手會」專頁發文指，雄安車隊的成員「細胡」因今早的交通意外離世。（Facebook截圖）

就現場所見，石壆旁遺下一幅頭盔鏡片，約10米外可見一個頭盔及大量血跡。而涉事電單車則倒在距離頭盔約25米的位置。

石壆旁邊遺下頭盔鏡片。（陳永武攝）

現場遺下頭盔和血跡。（陳永武攝）

警方正調查今日（7日）在觀塘發生的致命交通意外，意外中一名58歲姓胡男子死亡。今日凌晨約零時51分，該男子駕駛一輛電單車沿東區海底隧道往香港方向行駛時，期間據報失控撞向左邊石壆，並向前滑行及翻側。

該名電單車司機頭部嚴重受傷，昏迷被送往基督教聯合醫院治理，於凌晨3時46分被證實死亡。東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 0277與調查人員聯絡。

電單車倒在馬路。（陳永武攝）