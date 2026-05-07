觀塘繞道豐田「舞龍」撞壆凌空彈起　撼本田衝近一公里始撞欄停低

觀塘繞道發生懷疑狂亂駕駛案件。昨日（6日）下午2時許，一輛豐田私家車沿觀塘繞道右線往啟德方向行駛，途經香港郵政大樓對開時，突然切入左線撞壆，豐田一度凌空彈起，卻繼續行駛。未幾，豐田從後撞向左線一輛本田私家車，本田被撞到360度旋轉失控，車尾和車頭先後撞壆。然而，豐田未有停車，卻繼續行駛當眾「舞龍」，不停在左線和右線穿插，期間多次撞向石壆，儼如「碰碰車」。直至到啟晴邨對出時，豐田撞向分隔入大老山隧道、與落太子道東的風琴式防撞欄才停下。依地圖所示，由撞本田一刻到撞欄停下，大約距離1公里；事發過程由一輛私家車的尾「車Cam」拍下。



警方表示，昨午3時07分接報，一名25歲冼姓豐田男司機，頭腳和胸口受傷；同行24歲女乘客呼吸困難。至於本田女司機受輕傷，3人清醒由救護車送往伊利沙伯醫院攘受治理，案件列作「交通意外有人受傷」跟進，無人被捕。



豐田突然切入左線撞向石壆，豐田一度凌空，但沒有停車，反而繼續沿觀塘繞道行駛。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網上流傳兩條相關「車Cam」影片，其中一段影片長約39秒，顯示昨午（6日）2時32分，一輛豐田私家車沿觀塘繞道右線往啟德方向行駛，前方正有一輛電單車，電單車見狀切入左線避車，豐田繼續狂飆，駛至香港郵政大樓對開，越過左線兩輛電單車後，豐田突然切入左線撞向石壆，豐田一度凌空，但沒有停車，反而繼續沿觀塘繞道行駛。

豐田駛在兩條行車線中間，繼而從後撞向左線一輛本田私家車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

另一條影片緊接事態發展，長約19秒，昨午（6日）2時33分，豐田途經宏天廣場對開，駛在兩條行車線中間，繼而從後撞向左線一輛本田私家車，本田被推到駛入右線，車尾撞向石壆，360度旋轉繼續失控，駛回左線，車頭撞壆橫亘路中，豐田沒有停車，反而繼續「舞龍」，多次左右穿插，其間多次撞向石壆，儼如「碰碰車」，豐田再次凌空，影片便結束。

涉事豐田撞在觀塘繞道、啟晴邨對出的風琴式防撞欄停下，一名男子躺在馬路，另一名身穿白色吊帶背心女子坐在其旁邊，警員在場調查（Facebook群組「將軍澳主場」圖片）

網上同時流傳兩張相片，可見涉事豐田撞在觀塘繞道、啟晴邨對出的風琴式防撞欄停下，一名男子躺在馬路，另一名身穿白色吊帶背心女子坐在其旁邊，警員在場調查，另一張照片顯示該對男女站在馬路上。

該對男女站在馬路上。（Facebook群組「將軍澳主場」圖片）

據了解，昨午大約2時半，本田女司機報案表示，自己駕車時遭其他車輛撞，繼而撞壆；警方調查期間，有人報稱輾到碎石，所以跣軚肇禍。