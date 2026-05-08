青衣爆水管│翠怡花園仍未有淡水供應　居民取水梳洗趕返工返學

周四（7日）晚上青衣警署外爆水管，導致附近一帶暫停食水供應；水務署正進行搶修，已經陸續恢復供水，惟翠怡花園預計於今日（8日）中午12時左右才恢復供水。早上8時，居民返工返學前撲水梳洗。



早上8時許，水務署在Facebook專頁「滴惜仔」稱，就青衣鄉事會路近青衣警署的水管滲漏事故，工程團隊已經完成供水調度，除了翠怡花園外，其餘受影響屋苑及翠怡花園商場的食水供應已經於今日（8日）凌晨2時起陸續恢復正常。

工程團隊正繼續全力進行緊急水管維修工程。由於維修工序複雜，包括需要移除包圍喉管的混凝土，爭取於今日中午12時恢復翠怡花園的食水供應。水務署團隊會繼續與葵青民政事務處、關愛隊及屋苑管理處緊密聯繫，為受影響居民提供適切的協助。我們就事件為市民帶來的不便表示抱歉。

早上8時，居民落樓取水使用。（蔡正邦攝）

水務署在翠怡花園商場外停有水車，又在居苑不同放置放置水缸供居民取水。早上7時半左右，有居民落樓取水。居民劉太稱，起床時使用家中的儲水刷牙洗臉，應急後再落樓取水給家人使用。

劉太落樓取水備用。（蔡正邦攝）

劉太要拿兩大袋水回家。（蔡正邦攝）

居民張先生說：「乜都無得用呀！刷牙都冇，冇計呀！要擦牙、洗臉、煮嘢食、又要洗嘢。」他說昨晚11時沖涼時還有水，至凌晨零時停水。今早只能用小量的水漱口，「慳啲用囉」然後匆匆落樓取水。

張先生指刷牙、洗臉也不夠水用。（蔡正邦攝）

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▼5月7日青衣爆水管情況▼

青衣警署對開青衣鄉事會路爆水管，一片「黃河」澤國。（林振華攝）

楊女士到水車取水。(李家傑攝)

周先生帶同手推車由大王下村步行到青衣邨取水。(李家傑攝)

青怡花園有大約30多名居民排隊取水。(李家傑攝)

事發於周四晚上8時38分左右，青衣警署對開青衣鄉事會路爆水管，據報水深達半呎。現場可見，大量泥水湧出後，大面積淹浸附近一帶路面，一片「黃河」澤國，多人涉水而行出入警察宿舍，有人更用膠袋及保鮮紙包裹腳部以防弄濕；現場交通亦嚴重受阻。

水務署表示，就青衣鄉事會路近青衣警署的水管滲漏事故，署方已派員到場跟進。經了解後，確認涉事為一條直徑400毫米食水供水管，用作供應食水予青衣一帶。在關上水掣後，現場已停止湧水。

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