警瓦解黑幫集團　拘15人涉洗黑錢逾$1.4億　包括涉詐騙案呃$670萬

警方西九龍刑事部留意到區內洗黑錢罪行有上升趨勢，經深入調查和情報分析，於過去兩日（5月6日及7日）展開一連串拘捕行動，成功瓦解由一個黑社會操控的洗黑錢集團。



行動中，警方以「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪拘捕15人，年齡介乎25至58歲，包括集團首腦、骨幹成員及傀儡戶口持有人。他們涉嫌清洗超過1.4億元的犯罪得益，當中涉及25宗詐騙案件，損失金額超過670萬元。



西九龍總區重案組第4隊總督察周健鴻（左）及西九龍總區重案組第4A隊高級督察林家樂（右）交代案情。（黃學潤攝）

西九龍總區重案組第4隊總督察周健鴻指，警方發現，該犯罪集團的骨幹成員透過不同的網上平台或社交媒體去招攬想賺快錢人士。集團成員會著他們開設銀行戶口，並以2000至3000元價錢收購戶口，隨後集團會用更高價錢將戶口轉售予其他犯罪集團進行洗當黑錢活動。

警方指，犯罪集團會透過超過50個公司及個人銀行戶口，清洗1.4億元犯罪得益。同時，部分戶口涉及25宗不同類型詐騙案，損失超過670萬元，相信集團營業已逾一年。據知，騙案包括網上情緣、假冒官員及投資騙案等，受害人損失由數百元至數萬元不等。

調查得悉，集團成員會運用車輛便利的空間和隨時轉移地點的優勢，去不同地方找傀儡戶口持有人進行交收，或者帶這些傀儡戶口持有人去不同的銀行開設戶口。交收完成後，集團成員會用一元入帳以啟動這些戶口運作。

警方指，犯罪集團清洗1.4億元犯罪得益，同時部分戶口涉及25宗不同類型詐騙案，損失超過670萬元。（黃學潤攝）

西九龍總區重案組第4A隊高級督察林家樂指，西九龍重案組在5月6日展開拘捕行動，在大埔區發現集團主腦的車輛並且進行埋伏。 期間一名傀儡戶口持有人登上該車輛，並在車內開設虛擬銀行戶口，人員待二人離開車輛時展開拘捕，並在被捕人身上找到剛剛用作開設虛擬銀行的手提電話，並且在車上找到一共14部懷疑傀儡戶口的電話。

隨後警方在全港各區拘捕集團負責招攬傀儡戶口持有人的另外兩名骨幹成員，以及另外11名曾經被集團招攬的傀儡戶口持有人。

行動中，警方一共拘捕10男5女，年齡介乎是25至58歲，部分人有黑社會背景；檢獲超過4萬元現金的犯罪得益、一隻超過20萬元的名貴手錶，以及一輛用來犯案的私家車；另外亦檢獲26部手提電話、銀行卡和銀行文件。

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警方會繼續追查該洗黑錢集團和不同詐騙集團的合作和聯絡，會嘗試以不同方式深入打擊集團運作；呼籲巿民，如有不法分子提出想購買銀行戶口時，必須盡快作出舉報。

警方重申，洗黑錢屬嚴重罪行，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。警方同會向法庭申請加刑，以提高阻嚇作用。