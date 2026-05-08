耆樂警訊活動宣安全意識　律師會義務提供「平安三寶」法律諮詢

警務處今日（8日）在警察體育遊樂會舉行首屆「耆樂警訊安全力量」活動，旨在提升長者的安全意識，包括道路安全及消防安全。活動吸引約300名耆樂警訊會員參與。



活動設多個互動展區，設國安有獎問答遊戲、傳統漢服體驗及香囊製作坊；有一比一大型貨車模型，讓會員親身體驗司機位的視覺盲點，切實提高道路安全意識；消防亦參與設立消防安全知識資訊站，傳授重要的防火知識。現場亦有香港律師會及義務律師團隊，即場提供「平安三寶」免費法律諮詢服務。



荃灣區耆樂警訊會員表演防騙話劇。（警方提供）

活動以耆樂警訊發展方針「PALS@SPC」四大主軸中的「安全」為主題，旨在提升長者的安全意識，攜手構建全方位的守護屏障。活動設有多個互動展區，分為「國家」、「社區」、「家居」及「個人」4個部分，將實用的安全知識與感官體驗融為一體。

其中，國家安全展區設有國安有獎問答遊戲、傳統漢服體驗及香囊製作坊，讓會員從文化傳承中體會國家安全的重要性；社區安全展區特設一比一大型貨車模型，讓會員親身體驗司機位的視覺盲點，切實提高道路安全意識；家居安全展區由消防處設立消防安全知識資訊站，傳授重要的防火知識。個人安全展區則由香港律師會及耆樂警訊中央諮詢委員會委員文嘉豪安排義務律師團隊，即場提供「平安三寶」免費法律諮詢服務，讓會員了解自己的權益，為未來做好規劃。

主禮嘉賓主持活動開展禮。（警方提供）

新界南總區指揮官暨耆樂警訊中央諮詢委員會主席張惠華於活動開展禮致歡迎辭時指，是次活動內容豐富和多元化，將抽象的安全概念具體化分為「國家」、「社區」、「家居」及「個人」四大安全範疇。

他強調守護安全需要每一個人參與，期待會員日後能將訊息分享予親友，發揮「助己助人」 精神，共同為國家、香港貢獻安全力量。他亦感謝中央諮詢委員會委員、消防處、各警區人員及耆樂警訊會員的一直支持，讓「安全力量」活動得以成功匯聚。

香港律師會的義務律師團隊抵達活動現場，為會員提供「平安三寶」免費法律諮詢。(警方提供)

主持活動開展禮的主禮嘉賓還包括公共關係部總警司暨耆樂警訊中央諮詢委員會副主席林詩韻、耆樂警訊中央諮詢委員會委員吳守基、林懷榮博士、張家豪及文嘉豪。

一眾耆樂警訊中央諮詢委員會委員合照。（警方提供）

耆樂警訊計劃於2014年2月成立，以「耆樂精神 助己助人」為宗旨，年滿55歲人士即可參加。警隊希望透過此計劃提供一個讓長者與警方定期接觸的有效平台，加強雙方溝通，提高長者的防罪意識及對社區的歸屬感。