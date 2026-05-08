警搗黑幫電騙集團拘13人　涉最少20案呃逾百萬　有人淋腐液圖毀證

警方昨日（7日）搗破一個由黑社會操控的電話詐騙集團，拘捕13人，包括集團骨幹成員。調查顯示，集團會派人假扮財務公司職員，向受害人「追數」，指示受害人轉帳至指定戶口。警方相信，集團涉及今年2月至4月最少20宗同類騙案，總金額逾100萬元，最大一宗涉款10多萬元。



行動中，警方除檢獲電話卡及電話外，更發現有逾2,000人的個人資料；有騙徒被捕時，嘗試將涉案手提電話擲到街上或淋腐蝕性液體破壞，企圖毀滅證據。



警方搗破一個由黑社會操控的電話詐騙集團，拘捕13人，檢獲平板電腦、手提電話及現金等證物。有組織及三合會調查科總督察胡瀟瀟交代案情。（陳浩然攝）

有組織及三合會調查科（O記）總督察胡瀟瀟表示，涉案詐騙集團由本地黑社會操控。集團會先隨機或非法取得受害人資料，然後假扮財務公司職員，「cold call」致電受害人追數，要求對方將欠款轉帳至指定的銀行戶口。其間騙徒感說出受害人姓名、身份證號碼、地址等個人資料，甚至債務詳情；受害人一旦轉帳，騙徒便會以手續費等藉口、甚至恐嚇手段，要求受害人再交錢，直至對方察覺被騙。

警方搗破一個由黑社會操控的電話詐騙集團，拘捕13人，檢獲平板電腦、手提電話及現金等證物。（陳浩然攝）

詐騙集團分工精密，由骨幹成員營運詐騙中心，並由專門人員負責打電話；亦有成員專責招攬工作，包括招攬傀儡提供銀行帳戶及電話卡。消息指，集團一般是利用Telegram群組，招攬想「搵快錢」的人成為同黨，更設有「天書」等教授成員如何與受害人對答。

調查顯示，該集團涉及今年2月至4月至少20宗案件，騙款總額逾100萬元。據了解，當中金額最大一宗案件涉款10多萬元，受害人本身有欠債，遇到假冒財務公司的騙徒，遂以為對方是追討其本身借來的貸款，於是按指示交款。

警方搗破一個由黑社會操控的電話詐騙集團，拘捕13人，檢獲平板電腦、手提電話及現金等證物。（陳浩然攝）

警方經情報分析及深入調查，昨日（7日）展開拘捕行動，搗破該集團位於葵涌一個工廈單位的詐騙中心，並在全港各區拘捕12男1女（21至49歲），包括集團骨幹成員。

胡瀟瀟指，拘捕過程中，部分被捕人嘗試丟棄和破壞手提電話，以消滅證據。據知，當中有人企圖將電話擲到街外，亦有人以腐蝕性液體淋向電話。警方亦檢獲40多部平板電腦、手提電話，多張電話卡及數萬元現金，更發現電腦中藏有至少2,000人的個人資料。

13名被捕人涉嫌「串謀詐騙」、「妨礙司法公正」及「洗黑錢」等罪名，正被扣查。警方相信，仍有更多案件與該集團相關，會繼續調查及拘捕行動。

警方搗破一個由黑社會操控的電話詐騙集團，拘捕13人，檢獲平板電腦、手提電話及現金等證物。拘捕行動期間，有被捕人企圖擲毀或淋腐蝕性液體破壞電話，以毀滅證據。從警方展示的證物可見，檢獲的手提電話部分有損毀。（陳浩然攝）

胡瀟瀟提醒，即使發送訊息或來電的的陌生人能說出市民的個人資料，並不代表他是真實的財務公司職員，如果市民誤信騙徒，很容易招致損失，因此市民必須提高警覺，主動查證以及再三核實對方身份。

警方搗破一個由黑社會操控的電話詐騙集團，拘捕13人，檢獲平板電腦、手提電話及現金等證物。有組織及三合會調查科總督察胡瀟瀟交代案情。（陳浩然攝）

根據《銀行營運守則》，貸款機構必須就聘用收數公司追討欠款前，預先向被追款者發出書面通知。通知內容必須包括有關拖欠款額、拖欠時間、貸款機構可加收的追債費用、貸款機構債務追討部門的聯絡方式等詳細資料。市民如有懷疑，可致電防騙易熱線18222查詢。

警方指出，出售、出租或借出戶口給他人作非法用途，可能已構成「處理犯罪得益」（洗黑錢）罪，最高可罰款500萬元及監禁14年。警方呼籲市民切勿提供戶口給他人，以免干犯洗黑錢罪。 如有懷疑，應立即與銀行及警方聯絡。