紅磡酒店房淪毒品倉　藏$59萬冰毒　警反黑組拘3男女涉販毒

警方在紅磡區內一酒店房間搗破毒品儲存倉，檢獲超過1公斤懷疑冰毒及包裝工具，毒品市值超過59萬元。行動中，東區警區反三合會行動組拘捕3名男女（33至52歲），部分人有三合會背景，相信3人收取報酬犯案，向港島區供應毒品。



東區警區反三合會行動組偵緝督察黃焯頎交代案件。（陳浩然攝）

東區警區反三合會行動組經深入調查及情報分析，鎖定一個位於紅磡區內一間四星級酒店房間的毒品儲存倉，懷疑向港島區供應毒品。探員昨日（8日）上午採取行動，持搜查令突擊搜查房間，在房內拘捕3人，並檢獲超過1公斤的懷疑冰毒、一個電子磅、大量可再封膠袋、3張酒店房間門匙卡，以及5部手提電話。

被捕人分別姓甘、雷及陳（33至52歲），報稱電工或無業，正被警方扣留調查。他們已被暫控合共一項「販運危險藥物」罪，將於5月11日上午在東區裁判法院提堂。據了解，48歲姓雷男子為電工，有黑社會背景，與另外兩名女子為朋友。

警方在紅磡一酒店房間，搗破一個毒品儲存倉，檢獲1公斤冰毒及毒品包裝工具。（警方提供）

東區警區反三合會行動組偵緝督察黃焯頎指，警方初步調查相信，有人受販毒集團以金錢利誘參與販毒活動。警方在本案留意到，販毒集團將毒品儲存於人口密度較高的市區，並透過租用酒店房間作掩飾，提高警方的執法難度。據悉，有關房間剛被租用約一星期。

警方呼籲，市民切勿因為一時貪念輕信他人，以為可以賺取金錢，而參與販毒活動。販毒集團往往會以金錢利誘他人，作為運毒「工具人」，市民一旦被捕，需負上嚴重的刑事責任及前途盡毀。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。