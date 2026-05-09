警聯海關西貢斬竹灣反走私　檢$1020萬私煙　搬貨數男乘快艇逃脫

水警聯同海關今日（9日）在西頁斬竹灣一帶反走私，其間發現數名男子從快艇搬貨到岸邊貨車。該些男子發現人員後立即棄車，登上快艇逃去。水警追截不果，但人員在岸邊再發現另一貨車，最終檢獲共226萬支懷疑私煙，市值約1,020萬元。



水警與海關聯合行動，在西貢斬竹灣一帶破獲私煙案。（警方提供）

警方聯同海關檢獲兩部貨車，搜出約226萬支懷疑私煙，估計市值約1,020萬元。（警方提供）

水警東分區聯同海關海域調查組人員，今日凌晨發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至斬竹灣岸邊，同時有數名可疑男子將貨物從快艇搬至岸上的一輛貨車。人員隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港東面水域逃去。水警人員追截，惟涉案快艇最終逃離香港東面水域。此外，人員在木魚頭岸邊發現另一輛貨車，車上亦載有懷疑私煙。

人員在兩架涉案貨車和岸邊，共檢獲226箱、約226萬支懷疑私煙，估計市值約1,020萬元，應課稅值約750萬元，並扣查有關涉案貨車。兩宗案件正由海關繼續跟進調查。

買賣私煙屬違法行為。根據《2025年控煙法例（修訂）條例》，涉及未完稅煙草相關罪行最高罰款100萬元及監禁2年，提高至罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。