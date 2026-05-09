O記聯各警區反黑　3日搗34非法賭檔毒窟等　拘164人最細僅12歲

有組織罪案及三合會調查科人員（O記）聯同各警區人員，一連3日（6至8日）在全港多區展開代號「逸影」的反三合會行動，共搗破34個懷疑非法場所，包括非法賭檔及毒窟等，檢獲大量現金、名錶、車輛、懷疑毒品、賭博遊戲機及多部電話等。



行動中，人員共拘捕164人，包括95男69女（12至93歲），當中一男一女未成年。被捕人分別涉嫌「販運危險藥物」、「藏毒」、「搶掠」、「在公眾地方打鬥」、「經營賭博場所」、「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）及「違反逗留條件」等罪行。



警方有組織罪案及三合會調查科（O記）聯同各警區，展開代號「逸影」的反三合會行動，在多區拘捕共164人，圖為部分被捕人。（警方提供）

164名被捕人當中，50男16女為本地人；4男2女為持雙程證內地人；其餘非華裔及外籍男女，分別來自尼泊爾、巴基斯坦、印度、越南、印尼、泰國、菲律賓、尼日利亞、摩洛哥、孟加拉、肯亞、多明尼加及德國，當中部分人持行街紙或屬非法入境。而被捕未成年男子為巴基斯坦裔，未成年女子則為土耳其裔，兩人均持香港身份證。

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）聯同各警區，展開代號「逸影」的反三合會行動，在多區拘捕共164人，圖為部分被捕人。（警方提供）

警方重申，打擊三合會活動是警務處處長首要行動項目之一。警方會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊暴力罪案、相關三合會活動及其收入來源。

警方一直致力打擊涉及三合會活動及相關罪行。對於訴諸暴力的非法行為，尤其涉及三合會組織的活動，警方絕對不會容忍，必定採取迅速而果斷的行動。