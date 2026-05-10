中九龍繞道隧道貨車拖頭狂飆｜運輸署：營辦商即時將個案交警調查

今日（10日）網上流傳多段影片，顯示上周五（8日）中九龍繞道管道內有密斗貨車和拖頭無視雙白線，左穿右插互不相讓，兩車一度險撞，其間一直響咹，過程由附近車輛「車Cam」拍下，女乘客嚇至驚呼「好少喺呢啲地方聽到喪呠」，叮囑男司機「兩架玩緊嘢，爸爸，你小心」。片段引來廣泛迴響，有人留言直斥「離晒譜」、「直頭要報警呀，佢哋想殺人」。



運輸署表示非常關注事件，中九龍繞道（油麻地段）隧道營辦商經實時監察隧道交通發現事件後，已即時將涉嫌違法個案，轉交警方跟進調查；營辦商會全力配合警方調查。運輸署方強調，超速駕駛是嚴重罪行，不單令自己的生命受到威脅，亦會影響其他隧道使用者的安全；橫越雙白線亦違反相關道路交通規例。



一輛密斗貨車沿中線風馳電掣駛至，隨後無視雙白線切入左線，另一輛未見掛上貨櫃或拖架的拖頭從中線後方狂飆。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」/Fion Kwok影片截圖）

其中一片段可見，上周五（8日）下午5時24分，當時cam車沿中九龍繞道隧道管道右線行駛，駛往啟德方向，沿途一直聽到響咹聲，片中女乘客詢問何事，男司機表示後方有車輛響咹，女乘客詢問長響「做乜？」，男司機一度以為有車輛故障。

適時，一輛密斗貨車沿中線風馳電掣駛至，無視雙白線切入左線，另一輛未見掛上貨櫃或拖架的拖頭，亦從中線後方狂飆，但密斗貨車再切往中線，逼使拖頭切向右線，密斗貨車繼而壓向右邊，兩車距離極近，拖頭減慢車速，密斗貨車切向右線，駛在拖頭前方，左線後方一輛電單車保持極遠距離，防止殃及池魚。

女乘客驚呼「好少喺呢啲地方聽到喪呠」，叮囑男司機「兩架玩緊嘢，爸爸，你小心」、「兩個擺明玩嘢，嚇死後面架電單車」。

目擊者車輛的後方「車Cam」拍到當時下午5時23分情況，密斗貨車和拖頭先後由左線切往中線，繼而高速駛至，電單車被迫由中線切往左線避車，拖頭車頭燈閃了數下。

密斗貨車和拖頭先後由左線切往中線，繼而高速駛至，電單車被迫由中線切往左線避車，拖頭車頭燈閃了數下。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」/Fion Kwok影片截圖）

網上同時流傳其他相關影片，有網民上載3條影片，其中兩條是當日下午5時20分，只聽到有一直響咹，之後見到拖頭沿左線行駛，密斗貨車由右線切往中線，繼而再切往左線，駛在拖頭前方位置，「車Cam」拍到有男聲詢問「做咩事？呢個嘢瘋狂駕駛」。

另一條「車Cam」是當日下午5時19分左右，拖頭和密斗貨車分別在左線和中線並排行駛，適逢中線有一輛私家車，拖頭繼續沿左線行駛，密斗貨車切往右線避車。

影片令網民一面倒撻伐，許多人留言指「報警！ 隧道公司有CCTV」、「直頭要報警呀，佢哋想殺人」、「離晒譜」。

拖頭沿左線行駛，密斗貨車由右線切往中線，繼而再切往左線，駛在拖頭前方位置，「車Cam」拍到有男聲詢問「做咩事？呢個嘢瘋狂駕駛」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」/Wan Cho影片截圖）