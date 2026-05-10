觀塘工廈墮斃意外｜消息︰死者為前凱施餅店東主兼創辦人蕭偉堅

觀塘建邦工業大廈今日（10日）懷疑發生墮樓案。消息稱，死者為70歲前凱施餅店東主兼創辦人蕭偉堅。



據了解，蕭偉堅數日前懷疑上址麵包工場遇竊，今日（10日）下午5時許遂與多名員工四圍查看，當時發現上址大廈後門被人打開，由於建邦工業大廈天台和毗鄰的南華工業大廈天台之間有一塊板，儼如一條「通道」，他到毗鄰南華工業大廈視察，其間懷疑失足墮樓，男員工報警。



大批人員趕抵花約1小時救援，在3樓外牆冷氣機喉管將他救出，蕭偉堅陷入昏迷，由救護車送往聯合醫院搶救後，證實不治，蕭妻事後趕抵了解。



現場為觀塘建邦工業大廈；警方到場調查。（羅日昇攝）

警方表示，本周日（10日）下午5時16分，警方接獲報案，指一名70歲蕭姓男子從觀塘偉業街157至159號的天台墮下，其員工報案求助，救護員接報到場，發現蕭男倒臥在上址一個樓層平台位置，昏迷被送往基督教聯合醫院接受治理，其後被證實死亡，其死因有待驗屍後確定，案件列作「有人從高處墮下」。

凱施餅店為本地老字號，因財困於2024年結束超過40年的營運並清盤，創辦人蕭偉堅隨後破產，蕭氏家族持有的多個物業，成為銀行盤並相繼被售出。

涉事偉業街155號建邦工業大廈全幢，原由凱施餅店或相關人士持有，毗鄰偉業街157至159號南華工業大廈則有約88.9%不可分割業權份數（不包括3樓），2024年由銀主及接管人推出放售，意向價約5.1億元。該批物業在2022年10月份曾推出放售，當時市值約8億元。

消息稱，死者為前凱施餅店東主兼創辦人蕭偉堅。（資料圖片）

人員趕至花約1小時救援，在大廈3樓外牆冷氣機喉管救出事主。（羅日昇攝）