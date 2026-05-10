凱施餅店創辦人墮斃｜分店曾逾50間　2024年清盤　蕭偉堅破產

撰文：凌逸德
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觀塘今日（10日）發生懷疑墮樓案。據悉，70歳前凱施餅店東主兼創辦人蕭偉堅，在建邦工業大廈麵包工場懷疑在四周視察期間失足墮樓，送院不治。

翻查資料，凱施餅店曾發展出超過50間分店，惟自2022年底傳出財困，公司聲稱新冠疫情衝擊。2024年初，凱施餅店因涉拖欠領展7個物業、欠租1,020萬元，遭頒令清盤，及後蕭偉堅亦被頒令破產。事發建邦工業大廈正是原由凱施餅店或相關人士持有，但凱施餅店清盤及蕭偉堅破產後，由銀主及接管人推出放售。

現場為觀塘建邦工業大廈，警方事後到場調查。（羅日昇攝）
人員趕至花約1小時救援，在大廈3樓外牆冷氣機喉管救出事主，消息指為凱施餅店創辦人蕭偉堅。（羅日昇攝）

據了解，蕭偉堅懷疑上址麵包工場數日前遇竊，今日（10日）下午5時許遂與多名員工四圍查看，當時發現上址大廈後門被人打開，由於建邦工業大廈天台和毗鄰的南華工業大廈天台之間有一塊板，儼如一條「通道」，他到毗鄰南華工業大廈視察，其間懷疑失足墮樓，一名男員工報警。

大批人員趕抵花約1小時救援，在3樓外牆冷氣機喉管將他救出；蕭偉堅陷入昏迷，由救護車送往聯合醫院搶救後，證實不治。

觀塘工廈墮斃意外｜消息︰死者為前凱施餅店東主兼創辦人蕭偉堅

凱施餅店自2022年傳出財困　稱受疫情衝擊

翻查資料，凱施餅店早於1980年成立，最初為凱施餐廳，1990年初起開設西餅店，售賣蛋糕及麵包，曾發展出超過50間分店，創辦人為蕭偉堅家族。另一品牌「半熟工房」則由蕭偉堅兒子蕭霆峰創立。

不過餅店自2022年底以來傳出財困，被掲拖欠員工薪金和強積金供款，同年更遭稅務局入稟追討逾1,400萬元稅款。公司聲稱受到長達兩年多的新冠疫情衝擊，在經營上面對前所未有的嚴峻考驗。及後凱施餅店向多間財務公司借貸，並抵押住宅物業。

蕭偉堅夫婦2023年1月被捕　涉訛稱物業抵押資料以申貸款

2023年1月蕭偉堅及妻子元雪全被捕，二人涉嫌訛稱公司四個物業只曾經作一次抵押，以獲批出約1,000萬元貸款，其後被財務公司揭發。

2024年初，凱施餅店因涉拖欠領展7個物業、欠租1,020萬元，遭領展提出清盤呈請。高等法院法官考慮到凱施未有依期付款，其潛在投資計劃亦欠進展，因此頒下清盤令；同年7月，老闆蕭偉堅亦遭頒令破產。

凱施餅店分店曾逾50間，2022年底傳出財困，公司聲稱新冠疫情衝擊，最終2024年被頒令清盤。(資料圖片）
消息稱，死者為前凱施餅店東主兼創辦人蕭偉堅。（資料圖片）

事發大廈全幢原由凱施或相關人士持有　2024年由銀主以3.1億推售

事發建邦工業大廈（觀塘偉業街155號）與相連的南華工業大廈（觀塘偉業街157至159號）分別為一幢9層及8層高的相連工廈，除了南華工業大廈3樓，其餘業權原由凱施餅店或相關人士持有。

後因凱施餅店陷入清盤及創辦人破產，由銀主及接管人推出放售還債，2024年意向價約5.1億元，比2022年10月份曾推出放售時市值約8億元，低2.9億。兩大廈地下為地廠，樓上為工作室，總地盤面積約17,280方呎，當時以現狀交吉形式出售。

凱施餅店觀塘工廈淪銀主盤　意向價5.1億、較兩年前市值低3億
原由凱施餅店或相關人士持有的觀塘偉業街155號建邦工業大廈全幢，及偉業街157至159號南華工業大廈約88.9%不可分割業權份數（不包括3樓）。(資料圖片)
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