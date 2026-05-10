觀塘工廈疑捉賊墮斃｜消息：死者為前凱施餅店東主兼創辦人蕭偉堅

觀塘建邦工業大廈，今日（10日）懷疑發生捉賊墮樓不治慘劇。消息稱，死者為70歲前凱施餅店東主兼創辦人蕭偉堅。



據了解，蕭偉堅等人發現上址大廈後門被人打開，遂與多名員工四圍查看，他亦到對面南華工業大廈視察，其後有員工赫見蕭男爬出兩幢大廈之間棚架，最終失足墮樓。警方現正追查事件。



現場為觀塘建邦工業大廈；警方到場調查。（羅日昇攝）

案發於今日傍晚約5時16分，偉業街155號建邦工業大廈懷疑遇竊，麵包工場70歲男東主疑追賊期間墮樓，其一名男員工慌忙報警。大批人員趕抵花約1小時救援，在3樓外牆冷氣機喉管救出男事主；他陷入昏迷，由救護車送往聯合醫院搶救後，證實不治；其妻子事後趕抵了解。警方暫未發現賊人蹤影。

凱施餅店為本地老字號，因財困於2025年初結束超過40年的營運並清盤，創辦人蕭偉堅隨後破產，蕭氏家族持有的多個物業，成為銀行盤並相繼被售出。

涉事偉業街155號建邦工業大廈全幢，原由凱施餅店或相關人士持有，毗鄰偉業街157至159號南華工業大廈則有約88.9%不可分割業權份數（不包括3樓），2024年由銀主及接管人推出放售，意向價約5.1億元。該批物業在2022年10月份曾推出放售，當時市值約8億元。

消息稱，死者為前凱施餅店東主兼創辦人蕭偉堅。（資料圖片）

人員趕至花約1小時救援，在大廈3樓外牆冷氣機喉管救出事主。（羅日昇攝）