觀塘工廈墮斃意外｜凱施兩廈淪銀主盤貼放售海報　人去樓空如廢墟

觀塘建邦工業大廈周日（10日）發生墮樓案。70歲前凱施餅店東主兼創辦人蕭偉堅懷疑因日前大廈麵包工場遇竊，遂帶同多名員工返場視察。當他欲前往毗鄰大廈時，懷疑跨越兩廈連接處的一塊板時懷疑失足墮下，傷重不治。翻查資料，2025年凱施餅店陷入財困，其位於觀塘偉業街的兩幢相連工廈資產淪為銀主盤。《香港01》記者今早（11日）重返現場視察，兩廈已人去樓空，升降機全面停運，外牆及天花剝落，貨物更堆積如山、出入口被圍封，大廈門外仍張貼放售的通告。



兩幢大廈淪為銀主盤被出售。（馬耀文攝）

今早記者到現場視察，見到大廈地下圍板張貼放售的通告，寫明第一太平戴維斯承銀主及接管人委託，公開出售上址兩幢相連大廈，共指有約127,000呎工業樓面出售。惟懷疑至今仍未有人收購，現場一片雜亂。不少街招被隨意張貼，外牆、天花有磨損剝落的痕跡，不僅大批貨物堆叠在升降機口，有大塊木板、雪櫃、膠籃被放置在外，亦有大量食物殘渣被隨地棄置。

翻查資料，2025年凱施餅店陷入財困而全線停業及清盤，原本由凱施餅店或相關人士持有的觀塘偉業街155號建邦工業大廈全幢，以及偉業街157至159號南華工業大廈約88.9%不可分割業權份數（不包括3樓），由銀主及接管人推出放售，意向價約5.1億元。該批物業在2022年10月份曾推出放售，當時市值約8億元。