葵涌露天物流場生鏽貨櫃藏私煙　海關檢$2400萬「倉底貨」拘一漢

海關今日（11日）在葵涌一帶反私煙，偵破一宗走私香煙案件，共檢獲約540萬支懷疑未完稅香煙，市值估計約2,400萬元，應課稅值約1,800萬元，並拘捕一名報稱物流場負責人的男子。



海關發現涉事舊貨櫃外殼嚴重鏽蝕，異常殘破，相信該批私煙囤積已久，估計私煙集團的物流鏈受打擊，出現供應斷層，令不法分子要翻出「倉底貨」試圖矇混過關。



行動中，人員共檢獲約540萬支懷疑未完稅香煙，市值估計約2,400萬元，應課稅值約1,800萬元，並拘捕一名男子。（林振華攝）

海關税收罪案調查科稅收調查第一組調查主任李嘉霖稱，關員今午在葵涌區巡邏期間，於一個露天物流場內，發現一個外殼嚴重鏽蝕的40呎舊貨櫃，該貨櫃連同拖架均顯得異常殘破，引起海關懷疑。

人員隨即進入上述物流場調查，打開貨櫃檢查後，檢獲約540萬支懷疑未完稅香煙，即場拘捕一名報稱為場內負責人的59歲本地男子。海關相信該批私煙經由海路運抵本港。涉案貨櫃鏽跡橫生，部分金屬表面已剝落，連同貨櫃封條亦呈現長年被棄置的殘破狀態。

行動中，人員共檢獲約540萬支懷疑未完稅香煙，市值估計約2,400萬元，應課稅值約1,800萬元，並拘捕一名男子。（林振華攝）

李嘉霖續指，海關相信這種「生鏽外殼」反映該批私煙已囤積在倉庫一段長時間，屬於典型的「倉底貨」，亦顯示在海關近期全方位嚴厲執法下，私煙集團的物流鏈受到打擊，市面供應出現斷層，導致不法分子鋌而走險，翻出封存已久的存貨試圖矇混過關。

海關發現涉事舊貨櫃殼嚴重鏽蝕，異常殘破，相信該批私煙囤積已久，估計私煙集團的物流鏈受到打擊，出現供應斷層，令不法份子要翻出「倉底貨」試圖矇混過關。（林振華攝）

海關會繼續調查私煙的來源及去向，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。海關將繼續密切注視走私情況，以全方位策略打擊各層面私煙活動。

走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高同樣可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶或網上表格舉報懷疑私煙活動。