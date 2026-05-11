意大利空運咖啡豆變K仔　曼谷抵港行李藏大麻花　海關破兩案拘3男

海關於上周四（7日）及昨日（10日）在機場偵破兩宗毒品案件，檢獲估計市值共約310萬元的懷疑氯胺酮（K仔）及懷疑大麻花，拘捕3名男子。



關員上周四（5月7日）查驗一件從意大利到港、報稱載有日常用品的空運包裹，在其中6包咖啡豆包裝內發現重約3.7公斤的懷疑氯胺酮，估計市值約140萬元。（海關提供）

首宗案件中，關員上周四查驗一件從意大利到港、報稱載有日常用品的空運包裹，在其中6包咖啡豆包裝內，發現重約3.7公斤的懷疑氯胺酮，估計市值約140萬元。跟進調查後，關員今日（11日）採取監控遞送行動，在長沙灣拘捕兩名分別21歲及26歲懷疑涉案男子。

第二宗案件中，一名37歲男旅客昨日從泰國曼谷飛抵本港。關員清關時，在其寄艙行李內發現重約9公斤的懷疑大麻花，估計市值約170萬元，該名男子隨即被拘捕。上述兩宗案件仍在調查中。

關員昨日（5月10日）於一名泰國曼谷抵港男旅客的寄艙行李內，發現重約9公斤的懷疑大麻花，估計市值約170萬元。（海關提供）

海關重申，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。