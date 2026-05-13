海關搗元朗私煙場拘1男　再揭與兩同黨涉洗黑錢$1130萬

香港海關今年1月突擊搜查位於元朗牛潭尾的一個鐵皮場，檢獲約220萬支懷疑私煙和一本與私煙活動有關的記錄簿，拘捕一名37歲的本地男子。就此海關人員對被捕男子展開財富調查，發現他除販賣私煙，更與黨羽涉嫌「洗黑錢」$1130萬。人員昨日（12日）採取代號「利劍」執法行動，突擊搜查5個住宅單位，以「洗黑錢」罪拘捕2男1女，包括較早前被捕男子。



海關人員今年1月12日突擊搜查位於元朗牛潭尾的一個鐵皮場，在場內檢獲約220萬支懷疑私煙，拘捕一名37歲的本地男子。（黃偉民攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任沈焜指，今年1月12日，海關人員突擊搜查位於元朗牛潭尾的一個鐵皮場，在場內檢獲約220萬支懷疑私煙，拘捕一名37歲的本地男子。

沈焜指，鐵皮場位置偏僻，並採取了一個「場中場」的佈局，即是在一個鐵皮場內，另外再設一個更加隱蔽的鐵皮場作為私煙倉庫，以逃避海關偵查。人員除了檢獲超過10種不同牌子的私煙外，亦發現一本與私煙活動有關的記錄簿。這本記錄簿記錄大量資料，當中包括不同私煙的牌子、疑似庫存紀錄日期以及私煙的數量。

跟進調查期間，人員發現一些與私煙交易有關的詳細記錄，相信有人正積極處理與私煙活動相關的犯罪得益。

海關展跟進調查 揭發男子另與2人同涉洗黑錢再被捕

海關財富調查科財富調查第一組高級調查主任王寶華指，人員就此對該名37歲男子展開財富調查，發現自2025年起，他不但利用名下個人戶口，更利用其女友戶口，接收販售私煙所得的款項。

王指，該批款項主要來自「散客」，透過轉數快轉賬。由於該名35歲本地女子明知款項與賣私煙有關，但仍然提供戶口供男友處理款項，而且更直接將提款卡交給男友操控，涉嫌參與洗黑錢，人員遂將她拘捕。

另外，海關人員再向上游追查，鎖定另一名本地31歲男子，他負責提供私煙予37歲被捕男子作分銷，兩人以現金交易。

海關財富調查科就他們的戶口作出全面資金流分析，發現自2021年至2025年期間，兩名男子的戶口有大量不明來歷的款項和入帳出帳，交易次數甚至高達數千次，平均每月過百次，牽涉過千名個人交易對手。人員調查後，相信二人分別處理650萬和480萬的不明來歷資金，懷疑是犯罪得益。

海關拘捕一名31歲男子，他涉嫌負責提供私煙予37歲被捕男子作分銷，並同清洗黑錢1130萬。（翁鈺輝攝）

王形容資金快進快出，例如今日入帳，平均2至3日就會出帳給第三方戶口。她又指，交易屬過渡性質，用於短暫存放資金，銀行戶口維持低結餘，是典型的洗黑錢特徵。另外，其交易模式與被捕人報稱的倉務員或洗車公司職員並不相稱，懷疑二人除了販賣私煙外，另外亦進行洗黑錢活動，處理懷疑犯罪資金達1130萬元。

海關懷疑二人除了販賣私煙外，另外亦進行洗黑錢活動，處理懷疑犯罪資金達1130萬元。（黃偉民攝）

就此，海關昨日採取拘捕行動，以「洗黑錢」罪拘捕上述3名人士，他們分別報稱倉務員、售貨員和洗車公司職員。三名被捕人士將保釋候查，案件仍然調查中，不排除有更多人被捕。

海關採取拘捕行動，以「洗黑錢」罪拘捕2男1女，涉嫌處理懷疑犯罪得益及清洗黑錢1130萬元。（黃偉民攝）

海關指，本地私煙集團，以及涉及不同上游罪行的犯罪份子，透過清洗黑錢，令各類非法活動，包括私煙販賣得到延續。要有效打擊私煙和相關罪行，必須以部門的執法策略配合。

自2025年9月19日起，根據香港法例新修訂，與未完稅煙草相關的罪行已經納入《有組織及嚴重罪行》附表1 ，新修訂賦權海關徹查買賣私煙背後資金的來源和去向、凍結和沒收與違法煙草活動相關的資產，切斷不法份子的資金鏈。海關會與律政司商討，根據條例第27條，向法庭申請加重刑罰，增加了阻嚇性。

海關強調，洗黑錢屬非常嚴重罪行，根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍然處理該財產，即屬犯罪，一經定罪最高可被判罰款500萬元和監禁14年，相關犯罪得益亦會被沒收，市民切勿以身試法。

海關財富調查科財富調查第一組高級調查主任王寶華（左）和海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任沈焜（右）交代案情。（黃偉民攝）

海關提醒，任何人將戶口借予他人，或將自己戶口協助他人處理不明款項，無論有沒有涉及金錢報酬，都有機會觸犯洗黑錢罪。

海關會繼續以全方位的執法策略，並且透過上、中、下三路 即包括跨境走私、儲存、分銷和販賣私煙，從不同層面嚴厲打擊各型別私煙活動。海關亦會繼續針對私煙集團的資金鏈作出深入調查，除了嚴厲打擊他們的供應鏈外，亦務求堵截他們的非法收入來源。