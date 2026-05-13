海關將軍澳筲箕灣搗毒品倉及分銷中心　檢$2700萬貨拘31歲無業男

海關昨日（12日）在將軍澳一住宅單位及筲箕灣一工廈單位，分別搗破一個毒品儲存倉庫及一個毒品分銷中心，合共檢獲約36公斤毒品，包括懷疑35.7公斤可卡因、235克氯胺酮（俗稱K仔）及64克霹靂可卡因，估計市值共約2,700萬元。案中一名31歲無業男被捕，已被落案起訴3項販毒罪。



海關拘捕一名報稱無業的31歲本地男子，落案起訴3項「販運危險藥物」罪名。（黃偉民攝）

關員昨日（12日）於將軍澳執行反毒品行動，其間截查一名可疑男子，在其行李箱及背囊內，檢獲共約30公斤懷疑可卡因，海關人員隨即將他拘捕。其後，關員押解該名男子到附近一個住宅單位搜查，進一步檢獲約5.4公斤懷疑可卡因。

人員跟進調查後，再押解該名男子到筲箕灣一個工廈單位搜查，檢獲約307克懷疑可卡因、235克懷疑氯胺酮、64克懷疑霹靂可卡因，以及一批懷疑毒品包裝工具。案中，海關一共檢獲約36公斤的懷疑毒品，估計市值約2,700萬元。

被捕本地男子31歲，報稱無業，已被控3項「販運危險藥物」罪名，明日（14日）在觀塘裁判法院提堂。

海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳達川交代案件。（黃偉民攝）

海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳達川指，案中販毒集團選擇私隱度高、保安嚴密的住宅單位作毒品儲存中心，企圖掩人耳目。毒販亦設下重重屏障，利用另一個工廈單位作毒品分銷中心，試圖進一步增加海關調查難度。但海關成功搗破相關毒品儲存倉庫以及分銷中心，已阻止大批毒品流入市面。

海關重申，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，可被判罰款500萬元以及終身監禁，呼籲市民切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動