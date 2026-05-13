宏福苑｜居民回家嘆百般滋味在心頭　願出售業權盼早日有安居之所

大埔宏福苑大火發生接近半年，八座大廈中唯一沒被大火波及的宏志閣，居民獲安排今日（13日）至下周日( 17日），第二度分批上樓執拾物品。有剛退休的居民重返家園，坦言：「百般滋味在心頭。」她無奈表示，火災前才剛為單位大裝修，豈料人算不如天算，屋苑遇上火災。如今她只盼政府能盡快收購業權，讓一眾居民有一個長遠的安居之所。



宏志閣居民林女士表示願意出售業權，並認為大廈已不適宜居住。（蔡正邦攝）

帶走工作獲得的安全獎及服務獎 嘆百般滋味在心頭

居於宏志閣6樓的林女士，今日在子女陪同下返回單位執拾。被問到第一時間帶走什麼物品，她表示以往工作時獲得獎項：「我揸車嘅，好多啲安全奬、服務獎，26年嗰啲紀念品都攞返哂……還有我自己讀書時啲證書及相片。」

獲准回家3小時，但林女士的心情依然沉重，一度哽咽：「百般滋味在心頭，執就執唔哂嘅，始終係幾十年嘅家，乜都喺度、乜都想拎，但係就攞唔走，亦剩返好多回憶喺度。」林女士指，許多傢俬及新電器仍留在屋內。

火災前剛裝修單位終付諸流水：人算不如天算

最令林女士感到可惜的是，單位在火災前才剛完成裝修。她表示，自己剛退休，「唔想再咁漂泊，裝修好諗住住，但估唔到人算不如天算，諗唔到有一場咁樣嘅災難，大家都預計唔到。」她目前正住在過渡性房屋，並指若未來當局再安排居民再上樓搬運大型物件，她希望先找到一個長遠的落腳點，才能聘請搬運公司搬走屋內的新電器和傢俱。

林女士只盼政府能盡快收購業權，讓一眾居民有一個長遠的安居之所。（蔡正邦攝）

願意出售業權 認為宏志閣已不宜居住

面對宏福苑未來的重建或維修安排，林女士坦言不想再搬回原址居住，更傾向將業權賣給政府，她認為現時宏志閣已不太適合居住，因大廈有許多地方需要維修，屋契及屋苑管理等一大堆問題仍是未知之數。既然政府有計劃收回業權，她願意出售。她強調，自己年紀已大，不願再為居住問題四處奔波，「最好就係快啲安排畀我哋有一個安居之所，向好方面諗，希望長遠計劃安頓好。」被問到會否希望召開業主大會，她坦言現時頭腦感到混亂，「唔會諗到咁多嘢」。

林女士亦感謝今日政府的安排。她指自己腰部有傷患，幸好今次獲安排乘搭升降機上樓，加上現場有大批義工、社工、警察及關愛隊從旁協助，令她感到窩心和貼心，大大減輕了他們一家執拾的負擔。

陳先生贊成政府的回購方案。（蔡正邦攝）

另一位住宏志閣低層的老街坊陳先生，今日由家人陪同返回再次執拾。他表示上次準備不足，很多東西未取；今日預計取衣服和相簿等。至於要否再有第三次？他相當豁達：「兩睇囉，畀你返就攞，唔畀就算。」

對於當局的回購計劃，陳先生亦相當贊成：「贊成、舉手贊成呀！返去好麻煩，好多嘢要整。」現時他和妻子住在過渡性房屋，環境勉強還可以。他笑說：「住咗（宏福苑）40年，都放棄喇！」

5月13日宏志閣居民上樓執拾的情況

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據了解，獲政府委任為宏福苑業主立案法團管理人的「合安管理有限公司」，於昨日（12日）晚上的簡介會上表示，若復修宏志閣要3,000萬元。以全幢248個單位計，平均每戶12萬元。

▼2026年2月21日 宏福苑拆除半數棚架▼



大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，政府委派的承辦商大致拆除半數棚架。H座宏志閣（左一）沒有受到大火波及，居民快將可回家。（夏家朗攝）

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，H座宏志閣（右一）沒有受到大火波及，居民快將可回家。（夏家朗攝）

宏志閣居民上落可用升降機 准多次上落

政務司副司長卓永興早前指，宏志閣居民將可在本月13日至17日的五天時間內，分批再次上樓執拾，由低層開始。首日會開放七個樓層，之後四天每日開放六個樓層。上午會開放1、3、5、7號單位，下午則開放2、4、6、8號單位。

卓永興又指，宏志閣的上樓安排與A至G座的做法大致相若。上午的開放時段為9時至下午1時，下午時段為2時30分至6時30分。每個單位可讓四名居民一同進入，居民可於單位內逗留三小時。宏志閣居民上落有升降機可用，期間可以多次上落。

宏志閣居民由今日起一連五天（13日至17日）分批再次上樓執拾。（政府新聞處文件截圖）

政府早前公布，如6月30日或之前，有四分之三、即75%的宏志閣業主確認，並同意簽署買賣協議，便可納入政府長遠居住安置方案。收購價與其餘七廈相同，估計總收購成本約10億元。

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