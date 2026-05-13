警搗毒品倉及製毒工場　檢$670萬冰毒大麻花　拘持行街紙非華裔漢

警方本周一（11日）分別於深水埗及大埔區，在一唐樓單位及村屋單位，搗破一個毒品儲存倉及製造冰毒的製毒工場。



行動中，人員檢獲市值共約670萬港元的毒品，包括冰毒、液態冰毒及大麻花。一名持「行街紙」的40歲非華裔男涉販毒及製毒被捕，案件明日（14日）於觀塘裁判法院提堂。



東九龍總區反三合會行動組高級督察黃煜程交代案件。（記者會直播截圖）

東九龍總區反三合會行動組深入調查及情報分析後，鎖定一個活躍在九龍及新界區的販毒集團，周一（11日）於深水埗石硤尾街一個唐樓單位，截獲一名非華裔男子，其後進入單位突擊搜查，搜出2.5公斤懷疑冰毒、約300克的懷疑大麻花、大量用作包裝毒品工具及電子磅等。

及後，警員帶同男子前往大埔一個約300呎的村屋單位，再搜出多個容器，包括水壺、膠盆，內載有約11公升的液態冰毒，曾使用過的加熱毒品器皿、爐具，及大量包裝工具。警方相信上址為一個製造冰毒的製毒工場。

警方隨即以「製造危險藥物」罪名拘捕該名40歲非華裔男子。他報稱無業，持擔保書（俗稱「行街紙」）留港，現正被警方扣留調查，將被暫控一項「販運危險藥物」及「製造危險藥物」罪。案件將於明日（14日）於觀塘裁判法院提堂。

東九龍總區反三合會行動組高級督察黃煜程指，警方相信行動已成功切斷販毒集團的供應鏈，阻止該批毒品流入市面，成功打擊一個活躍於本港的販毒集團。警方將繼續追查該批毒品來源。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被罰款港幣500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。