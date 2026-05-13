警觀塘搗毒倉檢$100萬貨拘18歲男　揭過膠文件夾層藏毒

警方今日（13日）凌晨在觀塘偉業街工廈附近，進行埋伏行動，在一名18歲男子身上及單位内，總共檢獲市值逾100萬港元的毒品。



警方指，販毒集團將該批毒品收藏過膠的商業文件內，被捕男子疑受金錢利誘，擔任毒品倉務管理或派送人員。 案件將於明日（14日）於觀塘裁判法院提堂。



販毒集團將一批毒品藏於 A4 尺寸的商業文件內，文件的夾層中藏匿毒品。（戴慧豐攝）

警方凌晨工廈埋伏 先截人再搜單位共檢$100萬毒品

秀茂坪警區特別職務隊根據線報作深入調查及分析，並利用「銳眼計劃」翻查大量閉路電視片段，鎖定一個位於觀塘偉業街工廈內、的毒品儲存及分銷中心後，今日凌晨進行反毒品的行動。

探員於工廈單位附近埋伏，截停一名男子，在其身上檢獲約750克懷疑氯胺酮（俗稱K仔）及約400克懷疑可卡因。其後人員根據法庭搜查令，進入一個工廈單位搜查，檢獲約1.1公斤的懷疑氯胺酮，以及一批毒品包裝工具。毒品總市值超過100萬港元。

警方拘捕該名18歲本地男子，他報稱為兼職倉務員，現正被扣留調查，會被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日（14日）在觀塘裁判法院提堂。

消息指，涉案毒品分銷中心面積約250呎，自今年1月下旬開始租用；被捕人中四輟學，每次分銷毒品可獲約1,000元報酬。

秀茂坪警區特別職務隊督察陳卓瑤交代案件。（戴慧豐攝）

毒品藏過膠商業文件 有人被「搵快錢」名義招攬管倉派貨

秀茂坪警區特別職務隊督察陳卓瑤指，調查顯示販毒集團為掩人耳目，將毒品收藏於A4紙大小的商業文件夾層內，再將該商業文件過膠，企圖避免執法人員偵查。警方相信，行動已經阻截毒品流出市面，拘捕行動仍然持續。

初步調查相信，有人受販毒集團以「搵快錢」名義招攬，成為毒品倉務管理或派送人員。 案中販毒集團選擇將毒品收藏在人流密度較高、工廠大廈林立的地方，企圖加大警方調查難度，逃避追查。

警方強調，年齡不應成為販毒的藉口，亦不是逃避法網的理由。 警方對任何形式或任何人的販毒行為零容忍。販毒屬嚴重罪行，一經定罪，最高可以被判處終身監禁及罰款500萬港元，市民切勿以身試法。