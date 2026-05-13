父母宏昌閣「祖家」逝　子今回宏志閣悲慟稱不賣業權：係我哋嘅根

大埔宏福苑大火發生近半年，八座大廈中唯一沒被大火波及的宏志閣，居民今日（13日）起再回家執拾物品。特區政府早前公布，約77%宏志閣業主初步同意向政府出售業權，若6月底前有75%業主確認，會一併納入收購方案，但有宏志閣居民今日稱，對是否接受收購業權仍感猶豫，亦有人明言宏福苑是一家人的根，決定不賣業權。



蘇先生決定不賣業權，指宏福苑始終是他的根，今天回宏志閣，他不會當成是最後一次回家：「我絕對不想去道別。」（夏家朗攝）

上月底回「祖家」與父母道別 今回「安樂窩」心情轉變大

蘇先生是宏福二代，「老家」在宏昌閣27樓，婚後再買宏志閣單位。一場五級火，「老家」宏昌閣單位完全燒毁，父母更不幸在家罹難。蘇先生上月底已經「回家」與父母道別的蘇先生，他形容，兩次上樓心情有很大轉變：「我上次上去係好傷心 ，好想見返父母嘅嘢。但今次我係好憤怒。」

宏志閣沒有受火災波及燒，蘇先生不滿自己雖是業主，上樓卻受限：「我哋嗰座冇問題，點解要咁去為難業主？」宏志閣業主須在6月底表達賣業權意向，但蘇先生稱他已決定不賣業權，因為宏福苑始終是他的根，今天回宏志閣也不會當成最後一次回家：「絕對不想去道別。」

宏志閣居民首次上樓，是在大火發生後一周、去年12月初獲安排1.5小時執拾。第二次上樓，已相隔五個月，上樓安排與其他座數相同，每戶居民有三小時執拾，限四人上樓。

蘇先生不滿回自己的家要登記、要申請、要限制人數：「我哋嗰座冇問題，點解要咁去為難業主？」他指出，《基本法》第一章第六條列明，「香港特別行政區依法保護私有財產權」。他續說：「你用咩法例唔畀業主喺自己嘅單位入面？我哋係冇燒過。」

蘇先生不滿宏志閣明明沒受大火波及，自己仍然是業主，上樓卻屢受限制。（夏家朗攝）

執拾求婚禮物與愛的見證：其實我想回去瞓覺 唔想執㗎！

這次回家，蘇先生想取回送給太太的琴。他求婚時沒送婚戒，反而送了太太想要的琴作求婚禮物。蘇先生形容琴是「愛的見證」，雖然擺半年可能擺壞了，但就算變成「屍骸」都希望取回。他嘆道：「其實我想回去瞓覺，我真係唔想執㗎。」，又說三小時完全不足以讓他搬屋。

蘇先生兒時不時到宏昌閣的後樓梯望海，買到宏福苑的海景單位，是其的兒時夢想（夏家朗攝）

決定不出售宏志閣單位業權：呢個始終係我哋嘅根

蘇先生憶述升中時與父母搬入宏昌閣，年少時不時到宏昌閣後樓梯望海，買到宏福苑海景單位是夢想，婚後後搬到宏志閣海景單位可謂圓夢：「我哋唔去旅行，死慳死抵，真係一手一腳、好辛苦存錢買返嚟嘅海景單位，希望有個自己嘅安樂窩。」

政府早前公布，如果在6月30日或之前，有四分之三、即75%的宏志閣業主確認，並同意簽署買賣協議，便可納入政府長遠居住安置方案。收購價與其餘七廈相同，估計總收購成本約10億元。

周二（12日）合安召開網上簡介會，公布宏志閣工程費用至少要3000萬，需時至少9個月，而且費用要全數由業主承擔。蘇先生質疑政府為何願意用10億收購，卻不用3000萬維修不合理。他又認為，市民善款是用以支持災民，如今卻被用作收購業權，「收地從來都用公帑，點會用善款？」

蘇先生不願賣「祖家」及「安樂窩」。他說，宏福苑始終是他的根，今天回宏志閣，他不會當成是最後一次回家：「我絕對不想去道別。」