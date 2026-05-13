牛頭角奪命車禍｜的士剷行人路釀1死4傷 70歲司機涉危駕致死被捕
撰文：凌逸德
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牛頭角彩霞道休憩處對開今午（13日）發生奪命車禍，一輛的士懷疑落斜時煞車失靈，失控剷上行人路，撞到兩名女途人，其中一人傷重不治，另一人昏迷；連同的士司機及兩名乘客，共造成1死4傷。其中38歲女死者雙腳被撞至斷開，昏迷31歲女傷者則右腳甩脫。警方經調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕該名姓吳（70歲）的士男司機。
事發在今午約1時50分，的士載着兩名乘客，沿振華道第二線落斜，其間懷疑煞車失靈，失控剷上彩霞道休憩處對開行人路，撞到兩名女途人。
救援人員接報趕至，將兩名昏迷女途人分別送往聯合醫院及伊利沙伯醫院搶救，其中送聯合醫院的38歲女途人雙腳甩脫，經搶救後不治；另一名31歲女途人右腳甩脫。的士70歲姓吳男司機胸傷、62歲姓楊男乘客胸及腳、62歲姓馬女乘客胸、背及頸傷，亦分別送聯合醫院和伊利沙伯醫院治理。
據了解，捱撞兩名女途人分別38歲和31歲，同姓徐，均為屯門醫院牙科助護。
運輸署表示，政府十分重視道路安全及駕駛者的身體狀況。為進一步保障道路使用者安全，早前就《道路交通(駕駛執照)規例》(第374B章)對駕駛執照申請人／持有人體格證明的要求及機制進行檢討，建議提高商用車司機的體格證明要求，並將商用車司機提交體格檢驗證明書的年齡門檻由70歲降低至65歲，並縮短其駕駛執照有效期。
政府正小心審視各持份者的意見，以敲定細節及優化立法建議；並繼續積極進行法例草擬及各項相關籌備工作，以爭取在今年下半年向立法會提交經優化的立法建議，提升整體道路安全水平。
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